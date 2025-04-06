川普關稅海嘯來襲！全球股市震盪 新制勞退「最佳請領時機」曝光

今年截至二月底，勞動基金評價後收益數一○七五億元，收益率約百分之一點五八，但受川普對等關稅政策影響，加上美國通膨壓力升等連帶衝擊台股，金融市場恐增不確定性，預料今年市場震盪幅度高，且會持續一陣子。

台灣勞動陣線秘書長孫友聯表示，假如股市情勢不好，多少會影響勞退基金收益分配金額，因此當收益率為負時，可延後一些時間，直到收益率轉正再請領。

實際上，根據現行規定，新制勞退金是勞工個人專屬帳戶，並於每年三月分配前一年盈虧再滾入個人專戶，直到勞工滿六十歲就可以領回，當新制勞退基金收益率為正，且收益率愈高時，是請領新制勞退基金最佳時機。然而當收益率為負時，理財專家多建議，一定要「撐」到收益率轉為正，且收益率愈高愈好再領。

舉例來說，若勞工新制勞退專戶經過多年收益分配，累積約一百萬元，今年四月間剛好滿六十歲，提出請領，因今年一到四月期間收益尚未分配，因此，勞保局會先以勞金局公布最新績效是截至二月底的收益率百分之一點五八，去計算今年一至四月收益，連同專戶已累積金額一併領回。該勞工會因為採用較高收益率去計算，而多領一些些；反之，若勞工選在六月退休，由於受到全球股市震動影響，四月收益率很可能為負數時，勞退金可能就會大打折扣，但全程提繳期間的累積收益若未達保證收益，會再補足發給。

孫友聯說，前幾年各大勞動基金大致維持正收益，勞工當然希望都是正收益，這樣最終結算的分配金額也會比較高，但股市有上有下，無法預知明年是否會有金融風暴，不過每次勞動基金大賺時顯示的都只是字面上的收益，而非實質的分配收益。

不過孫友聯也說，根據「勞工退休金條例」第廿三條規定，勞工退休金運用收益不得低於以當地銀行二年定期存款利率計算的收益，有不足者由國庫補足之，因此股市對勞退新制影響應不至於那麼大。

勞保局表示，新制勞退金收益分配會在每年三月將前年的盈虧入個人專戶，新制勞退基金公告收益率為正時自然為最好的請領時機，且收益率愈高時，是請領新制勞退基金最佳時機，如果是負收益率的話可再緩緩。

至於收益率正負相比，請領上會差多少？勞保局說，帳戶查得到的累積本金和收益，結算時還會有一筆政收入進來，當月公告收益率是正直的話，請領當月若是負值，就會有一筆負值收益進來，但因為每位勞工的帳戶本金都不同，也不知道請領當月的負收益率多少，以及是否用到保證收益率等，因此很難計算。