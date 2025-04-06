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索馬利蘭醫院不做CPR？ 醫師來台受訓改變急救觀念

中央社／ 台北6日電
醫生示意圖。圖／ingimage
醫生示意圖。圖／ingimage

對心臟停止跳動病患施作CPR（心肺復甦術），在台灣是標準動作，索馬利蘭卻不普及。來台受訓的索國醫師指出，深受台灣急診應處影響，正將「台灣方式」引進索國；駐地技術團表示，種子醫師回國後，當地醫療人員也開始施作CPR，技術團埋下的種子正慢慢發芽。

國合會去年啟動「索馬利蘭公衛醫療緊急應變體系建構計畫」，不僅由駐地技術團開課受訓，也有來自索馬利蘭的4名到院前緊急照護（PEC）與4名高級心臟救命術（ACLS）的種子醫師，來到台大醫院雲林分院受訓。

其中一名來台受訓醫師阿邁德（Eid Abdi Ahmed）接受中央社採訪表示，印象最深刻的是台灣高度系統化以及團隊合作的急診照護，每個團隊成員在施作ACLS時都清楚自身角色與標準流程，且民眾對於心臟復甦術的意識相當高。

阿邁德特別提及，台灣急診照護還有進階刺激訓練，讓醫護人員能在高壓環境進行訓練，他想把「台灣方式」引進索馬利蘭，這也包括標準化急診應處團隊。

被問及來台受訓的文化衝擊，阿邁德坦言，由於索馬利蘭的資源及人力有限，台灣急診應處的效率及速度，乃至公共區域隨處可見的「自動體外心臟電擊去顫器」（AED）等高科技設備，還有強健的團隊合作文化，都讓他感到衝擊。

在索馬利蘭，對心臟停止病患施作CPR並不普及。阿邁德說明，主因是缺乏意識，也有錯誤觀念認為心跳停止代表無可避免的死亡、施作CPR是徒勞之舉，醫護人員也缺乏相關訓練以及對電擊設備的了解。

「索馬利蘭公衛醫療緊急應變體系建構計畫」來台受訓的8名種子醫師，目前都已回到索馬利蘭的工作崗位，阿邁德致力把在台灣學到CPR等急救照護流程移植到當地。

阿邁德強調，台灣在高級心臟救命術的訓練以及急診應處所下的心力，讓他感到充滿希望與靈感，而台灣醫護團隊展現的是熱情、精準以及合作精神，可讓索馬利蘭受惠於此救護系統。

被問到在索馬利蘭對心臟跳停病患施作CPR的成果，阿邁德說，現場同儕都很踴躍地想學習相關經驗，台灣條理分明的醫療團隊效率、立即施作CPR和電擊造就的高存活率及刺激訓練方式，讓許多人感到驚喜。

「索馬利蘭公衛醫療緊急應變體系建構計畫」啟動至今超過一年，駐地技術團計畫經理范震華受訪時分享，最明顯的改變，就是醫護人員漸漸開始會對失去心跳呼吸的病人進行急救，計畫所埋下的種子正慢慢發芽當中。

談及當地狀況，范震華說，當地醫療機構感染管控能力不足，地上看到用過的針頭並不驚奇，醫療人員也缺乏高階醫療作為的相關知能，更常遇到的是沒有相對應的儀器可用，也沒有完整資料搜集與建構，無法以實證或統計為基礎來因應常見狀況與病例，如病媒蚊傳染病、或是刀傷、嗆傷等。

該計畫目前鎖定Hargeisa和Gabiley區，范震華說，若提前完成兩區的人員訓練，將邀請其他區域的急診醫護人員來參訓，儘管資源有限仍希望能做更多；在雙邊合作的精神下，鼓勵索馬利蘭政府能夠有自己的計畫，不能讓夥伴國認為台灣是唯一的解方。

CPR 公衛 索馬利蘭 醫師

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