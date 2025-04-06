1周2波鋒面接力！周三起變天 雷雨連炸2天「全台溼答答」

明後2天北部、東部受到中層水氣影響持續降雨，中央氣象署預報員張竣堯表示，未來1周將有2波鋒面接力，首波為周三晚間至周四通過，各地有陣雨或雷雨，中部以北有較大雨勢，第2波在周六至周日通過，屆時各地有局部短暫陣雨。

張竣堯說，明後2天（7、8日）受到中層水氣影響，西半部山區、東半部、恆春半島有局部短暫雨，北部有局部短暫雨，其他多雲到晴。

周三（9日）白天東半部有局部短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫雨，隨著鋒面接近，北部地區從多雲轉變為局部短暫陣雨的天氣。

周三晚間至周四（9、10日）鋒面通過，全台各地都有短暫陣雨或雷雨，尤其中部以北雨勢較為明顯，有局部較大雨勢；周五（11日）水氣偏多，北部、東半部、恆春半島、中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴。

張竣堯表示，未來1周有2波鋒面，首波為周三晚間至周四，第2波落在周六至周日（12、13日），屆時各地有局部短暫陣雨，北部、東半部、中部山區有較大雨勢。

溫度方面，張竣堯指出，周三前溫度將逐日回暖，但日夜溫差也較大，周一至周三西半部白天高溫約27至30度，東半部24至26度；周四至周末容易下雨，受到天氣影響，高溫稍微下降，各地高溫約24至28度，低溫因沒有明顯冷空氣南下，各地低溫約17至22度。