快訊

等不了中央「謀定而後動」 張善政致電竹竹苗首長共商策略

砲轟川普關稅政策是災難！諾貝爾得主痛批「壞又蠢」：公式像ChatGPT給的

聽新聞
0:00 / 0:00

1周2波鋒面接力！周三起變天 雷雨連炸2天「全台溼答答」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今明後2天北部、東部受到中層水氣影響持續降雨，未來1周將有2波鋒面接力，首波為周三晚間至周四通過，各地有陣雨或雷雨，中部以北有較大雨勢，第2波在周六至周日通過，屆時各地有局部短暫陣雨。聯合報系資料照
今明後2天北部、東部受到中層水氣影響持續降雨，未來1周將有2波鋒面接力，首波為周三晚間至周四通過，各地有陣雨或雷雨，中部以北有較大雨勢，第2波在周六至周日通過，屆時各地有局部短暫陣雨。聯合報系資料照

明後2天北部、東部受到中層水氣影響持續降雨，中央氣象署預報員張竣堯表示，未來1周將有2波鋒面接力，首波為周三晚間至周四通過，各地有陣雨或雷雨，中部以北有較大雨勢，第2波在周六至周日通過，屆時各地有局部短暫陣雨。

張竣堯說，明後2天（7、8日）受到中層水氣影響，西半部山區、東半部、恆春半島有局部短暫雨，北部有局部短暫雨，其他多雲到晴。

周三（9日）白天東半部有局部短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫雨，隨著鋒面接近，北部地區從多雲轉變為局部短暫陣雨的天氣。

周三晚間至周四（9、10日）鋒面通過，全台各地都有短暫陣雨或雷雨，尤其中部以北雨勢較為明顯，有局部較大雨勢；周五（11日）水氣偏多，北部、東半部、恆春半島、中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴。

張竣堯表示，未來1周有2波鋒面，首波為周三晚間至周四，第2波落在周六至周日（12、13日），屆時各地有局部短暫陣雨，北部、東半部、中部山區有較大雨勢。

溫度方面，張竣堯指出，周三前溫度將逐日回暖，但日夜溫差也較大，周一至周三西半部白天高溫約27至30度，東半部24至26度；周四至周末容易下雨，受到天氣影響，高溫稍微下降，各地高溫約24至28度，低溫因沒有明顯冷空氣南下，各地低溫約17至22度。

鋒面 雷雨

延伸閱讀

西半部今有機會陽光露臉 未來2波鋒面慎防雷雨、強降雨

清明收假仍濕答答 下周三明顯變天

清明連假天氣曝光！西半部日夜溫差逾10度 周末變天轉濕

天氣好轉 吳德榮：清明連假晴朗回暖 下周4天雷雨盛行

相關新聞

1周2波鋒面接力！周三起變天 雷雨連炸2天「全台溼答答」

明後2天北部、東部受到中層水氣影響持續降雨，中央氣象署預報員張竣堯表示，未來1周將有2波鋒面接力，首波為周三晚間至周四通...

宜蘭傳捕獲「蘇澳第一鮪」！ 200公斤母黑鮪明晨返港鑑定

進入黑鮪魚季，宜蘭縣南方澳漁港傳捷報！蘇澳籍漁船全昌隆168號捕獲一尾重約200公斤黑鮪魚，預計明天清晨進港卸魚，上午8...

列車停車不當「竟因駕駛用手機分心」 台鐵將採突襲檢查

台鐵去年12月15日一列區間車因煞車太晚，停車時車廂超出月台，今年3月13日更是1天內連發生2起列車停車不當情況，根據統...

收假日國道3追撞事故致車輛回堵 下午13地雷路段恐塞爆

今天是清明連假收假日，截至今上午11時，國道全線交通量為28.8百萬車公里，上午國道壅塞路段主要為國1北向大雅系統至台中...

中油：明（7）日起汽油調漲0.1元、柴油不調整

台灣中油宣布，自明（7）日凌晨零時起汽油價格調漲0.1元、柴油價格不調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.8元...

「黑色星期一」再現？ 醫師：過度焦慮易引發負面情緒

美國總統川普公布對等關稅後，引發全球股市暴跌，專家憂可能提高通膨、各國經濟陷入衰退。清明連假收假後，除了星期一症候群，更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。