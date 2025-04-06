宜蘭傳捕獲「蘇澳第一鮪」！ 200公斤母黑鮪明晨返港鑑定

進入黑鮪魚季，宜蘭縣南方澳漁港傳捷報！蘇澳籍漁船全昌隆168號捕獲一尾重約200公斤黑鮪魚，預計明天清晨進港卸魚，上午8點由鑑定委員會進行鑑定，若審查過關，將是今年的「蘇澳第一鮪」。

鑑定委員會由蘇澳區漁會、承銷人及縣府人員組成，判定「蘇澳第一鮪」必須符合4個要件，包含蘇澳籍延繩釣漁船捕獲、活魚上鉤、重量至少180公斤、4月1日之後捕獲。去年「蘇澳第一鮪」重269公斤，每公斤拍賣價1萬3100元，總價超過352萬元。

蘇澳區漁會總幹事陳春生表示，蘭陽漁業電台接獲船主通報好消息，全昌隆168號漁船昨天在北緯25度4分、東經123度59分，台日漁業協定海域內捕獲到一尾重約200公斤的母黑鮪活魚，目前正火速趕回南方澳漁港，如果鑑定符合資格，正式產生今年黑鮪魚季的蘇澳第一鮪。

50噸級全昌隆168號船長是49歲的林宜俊，捕魚經驗與身手俱足，曾經在2020年就抓過「蘇澳第一鮪」，當時每公斤售價1萬元，船主是他的妻子邱玲珠。