5縣市公私社工人力不足 社工進用率未達85%

2018年，政府推出「強化社會安全網計畫」，希望普及社區化福利服務窗口，提供家庭及時協助。衛福部表示，統計2024年1至12月底，強化社會安全網第二期計畫社工人力進用率87%，進入率21.8%、退出率13.9%（平均流動率17.9%），進入率高於退出率。

衛福部社會救助及社工司副司長楊雅嵐表示，經查新北市、苗栗縣、嘉義縣、基隆市、連江縣，全台共五縣市2024年人力進用未達85%。其中苗栗縣、基隆市達80%；新北市、嘉義縣、連江縣三縣市低於75%，其主要原因為「幅員廣大」，而且工作挑戰性高，以致進用率未能達標。

楊雅嵐指出，連江縣轄內無大學資源，且離島地區常面臨社工人力短缺的情況，衛福部已經以專案計畫培育公費生返鄉服務，提供4年共12名公費社工學生，期以解決社工人力荒問題。而其他縣市則與當地幅員較廣相關，衛福部也提出偏遠加給，提高社工人員薪資以及投入工作意願。

楊雅嵐說，衛福部持續推動各項措施，強化社會安全網計畫，除調整社工人員薪資、增置資深社工職位、建立年資晉階、推動社工執業安全措施、規畫辦理層級性訓練課程，亦函請地方政府對於符合地域加給之地區，可提供地域加給，以利社工人員留任。

自2018年推動社安網計畫以來，衛福部統計，增加進用社工3969人，相較於2023年退出率及流動率下降，去年社工人力呈現持續成長且穩定趨勢。整體來說，各縣市人力進用率都有9成以上；對於較不理想地區，衛福部將持續強化人力進用及久任制度。

另外，楊雅嵐指出，社安網計畫經行政院核定後，逐年編列公務預算，並採公私部門協力合作模式，非由原委託或補助民間團體之經費移列。