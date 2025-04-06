水煮蛋呈灰綠色有毒？ 醫師釋疑「安心吃」：生蛋則不建議食用

煮好的水煮蛋呈灰綠色還能吃嗎？兒科醫師傑登在臉書粉絲專頁「傑足先登 傑登醫師」透露，有媽媽憂心透露，婆婆說水煮蛋的蛋黃外層如果變成灰綠色有毒不能吃，然而若不把蛋煮熟，蛋黃呈現黏稠狀，實在不敢給年僅一歲的孩子吃。對此傑登澄清，這只是正常的化學變化，反而沒有熟透的對幼兒不好。

傑登解釋雞蛋黃變灰綠色，是因為「蛋白中的硫」在加熱時釋放出硫化氫 (H₂S)，再與蛋黃中的鐵 (Fe) 作用，形成硫化亞鐵 (FeS)，以上都只是單純的化學變化，不會產生毒性，完全可以安心吃；反觀半熟蛋雖然口感滑順，卻不適合營養吸收較差的小孩，雞蛋常有沙門氏菌附著，可能會導致嚴重腸胃炎。

傑登補充生蛋吸收率約50%，高帶菌風險因此不建議食用，尤其是嬰幼兒等免疫低下者。溫泉蛋、溏心蛋吸收率分別約70%、80%，不過皆仍有帶菌風險，成人可以偶爾吃，但幼兒仍不建議。基本上還是建議以吸收率90%的全熟蛋為主，食用安全，所有人都可以吃。

最後傑登醫師總結，吃蛋還是盡量全熟為主，吸收率高也讓人安心。同時也提醒大家別輕易被謠言嚇到，有疑慮就多去求證，得到正確資訊後，也別忘了把正確的健康觀念散播出去！