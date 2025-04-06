清明連假急診緩減？台大：醫護備戰 就診人數增減看「這2天」

清明連續假期，民眾南來北往掃墓、出遊，衛福部提醒，人群流動頻繁，可能提高流感、腸胃炎發生的風險。台大醫院急診醫學部主任張維典表示，近日急診人流量略減，急診處暫留床病患也是當天處理完就可返家。不過，今天是返鄉高峰，晚上及明天才可能會出現急診病患，醫護人員嚴陣以待。

根據疾管署統計，國內流感併發重症通報數自2月22日達到高峰後，呈現緩慢下降趨勢。張維典說，流感人數已有減少，急診壅塞情況也略有緩解，但是諾羅病毒還未平息，不少民眾因惡心、嘔吐、腹瀉等腸胃炎病徵求診，所幸病情控制後，當天即可返家休養。

張維典指出，長達4天連假，近期類流感門急診就診人次呈下降趨勢，而諾羅病毒傳染力強，仍有零星群聚事件發生。他呼籲，要充分使用肥皂、洗手乳將雙手洗淨，並減少觸碰口鼻，養成良好衛生習慣並加強維護環境衛生，降低感染風險。

大林慈濟醫院急診室主任李宜恭表示，民眾連假出遊，拜訪親友、聚餐活動機會增加，診間患者以發燒、腹瀉的病毒性腸胃炎居多，檢出病原以諾羅病毒為主，輪狀病毒次之。他提醒，務必留意衛生清潔及飲食安全，外食族感染諾羅病毒的機率高，其嘔吐症狀較為明顯，輪狀病毒則多為水瀉、發燒。

近日天氣變化大，李宜恭說，跟上一波冷氣團相比，因心血管疾病而掛急診的病患略降。他認為，跟民眾自我保暖防禦提升有關，改變低溫時段謹慎出行、多喝水促進血液循環，這些「暖心」技巧可以顧好自己與家人的健康。不過，中央氣象署預報4月上、中旬依舊會受到大陸冷氣團影響，應適時增減衣物以免著涼。

4月中旬後，氣溫漸漸回暖，張維典提醒，民眾從事戶外活動接觸草叢環境時，要小心「恙蟲病」。我國全年皆有恙蟲病病例，雖然是零星個案，目前疾管署通報數以東部的感染病例數較多，若外出有蚊蟲附著或叮咬痕跡，且出現發燒、惡心、食欲不振等情形，應儘速就醫。