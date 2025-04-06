北市聯醫心理諮詢門診 「單次20分鐘不到500元」便宜三分之一

民眾近年愈來愈重視心理健康，台北市立聯合醫院全觀心理健康中心除了提供50分鐘心理健康諮詢門診，今年起更推出價格便宜三分之一、20分鐘的全觀心理單次諮詢門診，盼造福想尋找心輔資源卻不確定如何開始的民眾。

北市聯醫表示，全觀心理健康中心長期致力提供社區心理健康服務，心理師團隊2020年5月起加入各院區「心理健康諮詢門診」，守護民眾心理健康，每次諮詢時間為50分鐘，自費含掛號費共1550元；現有7位心理師每周在中興、忠孝、林森、婦幼、陽明等院區提供諮詢服務。

聯醫提到，該中心接獲許多民眾反映，有心理困擾卻不確定該不該掛號50分鐘的自費心理諮詢，也有只是想先談談、釐清問題方向但不知道怎麼開始。因此，該中心今年起試辦自費的「全觀心理單次諮詢門診」，單次短時心理諮詢20分鐘，收費採自費含掛號費共490元。

聯醫說，全觀心理健康中心陸續在市府門診部、信義門診部、中正門診部、中山門診部、北投門診部、萬華門診部開診，由專業心理師陪民眾釐清困擾，提供適合的心理資源與調適建議。

聯醫提醒，全觀心理健康中心在各院區及院外門診部的諮詢門診，皆採網路掛號，詳情可至該中心官網或北市聯醫網路掛號平台查詢。