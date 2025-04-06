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5縣市社安網社工進用率低 衛福部提偏遠加給

中央社／ 台北6日電

針對社安網進用率低、流動率高議題，衛福部今天說明新北市、苗栗縣、嘉義縣、基隆市、連江縣進用率未能達標，研判與幅員廣大、工作挑戰性高有關，已提出偏遠加給等對策改善。

衛生福利部社會救助及社工司副司長楊雅嵐今天接受媒體聯訪表示，社安網社工進用率以85%為基準，根據資料顯示，新北市、苗栗縣、嘉義縣、基隆市、連江縣於民國113年人力進用未達85%。苗栗縣、基隆市達80%，新北市、嘉義縣、連江縣則低於75%。

楊雅嵐說明，研判主因是幅員廣大、工作挑戰性高或人力需求甚高，才造成這些縣市社安網社工進用率未能達標。尤其連江縣為離島，當地無大學資源，已推動連江縣社工人力培育計畫，培育公費生返鄉服務。

楊雅嵐指出，日前已發函地方政府對於符合地域加給地區，可提供地域加給，以利社工留任。持續推動各項強化職涯發展措施，如強化社安網計畫，調整社工人員薪資、增置資深社工職位、建立年資晉階、推動社工執業安全措施、規劃辦理層級性訓練課程。

楊雅嵐表示，自107年推動社安網計畫以來，增加進用社工3969人；根據113年1月至12月底統計，強化社安網第2期計畫社工人力進用率87%，進入率21.8%、退出率13.9%，進入率高於退出率。相較於112年退出率及流動率下降，社工人力呈現持續成長且穩定趨勢。

針對外界質疑社安網以高薪把社工人力從民間收回政府行政體系，經費轉用於聘僱政府社工，楊雅嵐指出，社安網計畫經行政院核定後，逐年編列公務預算，非由原委託或補助民間團體經費移列，衛福部多次爭取提升補助民間社工薪資及機構團雇主負擔費用。

人力 社工

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