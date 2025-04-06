美麗購物節遇連假 遠百買氣旺

迎來春季兒童清明四天連續假期，適逢百貨業者母親節檔期上場趁勢衝業績，遠百推出「粉漾馨情~美麗購物節」春夏化妝品新品直逼16%的回饋搭配超值特惠，在連假人氣和買氣雙漲，有近一成亮麗表現，美麗商機勢不可當。

遠百表示，全台連假業績以台中大遠百、遠百信義A13、板橋大遠百、遠百花連買氣最旺。南台灣和東部地區受返鄉人潮加上爽朗好天氣讓人潮聚集，利用動態親子活動和優質餐食環境吸引客群，除了母親節檔期基本化妝保養品之外，就屬餐廳、服飾及家電買氣強強滾。

遠百表示，高雄大遠百九樓特賣場推出「卡司玩具特賣會」，現場有眾多人氣動畫電影授權玩具，成功吸引家中有小朋友的家庭客群。家庭客層用餐逛街、看電影，闔家聚餐讓餐飲一枝獨秀，各大餐廳都見大排長龍，小吃街也是人潮不斷，全家人共度歡樂的美好時光。