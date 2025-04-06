列車停車不當「竟因駕駛用手機分心」 台鐵將採突襲檢查

台鐵去年12月15日一列區間車因煞車太晚，停車時車廂超出月台，今年3月13日更是1天內連發生2起列車停車不當情況，根據統計，台鐵今年已發生5起停車不當事件，相比去年同期增幅66％。檢討發現除駕駛操作有問題外，竟有人是因講手機分心導致，台鐵出招要求，乘車指導員突襲駕駛室檢查手機位置，以強化對安全措施的監督與落實。

台鐵公司化邁入第2年，卻頻傳「停車不當」情況，去年12月15日一列區間車因煞車太晚，停車時車廂超出月台，司機員未依規定通報行控中心，反而擅改ATP並自行倒退，直到近期才被檢舉，司機員暫停其職務，並將嚴懲。

今年3月13日下午，一列1204次區間車行駛至百福站時，司機員停車位置不當，約超出4節車廂，列車倒退退回至正當停車位置，讓旅客上下車，影響列車晚8分開車。

未料當天晚間，台鐵一列168次EMU3000型新自強號行駛至南港站時，又因司機員停車位置不當，列車車廂超出月台3車，這次還出動站務員引導旅客上下車，影響列車晚17分開車。

根據台鐵統計，今年截至4月2止，已發生5件停車位置不當事件，相較去年同期發生3件，停車不當出包率增幅66％，成為台鐵重點檢討項目。

台鐵召開內部事故管制檢討會議發現，停車不當事件中，竟有因駕駛使用手機而釀禍，1204次司機員在百福站進站停車時，因接聽手機分心，錯失正確停車位置；另168次司機員因路況影響注意力，錯將南港站誤認為通過站，未正確停車，上述事件均完成調查後，即刻對相關人員進行懲處及再教育，並擬定對應機制以防類似事件。

台鐵表示，台鐵視行車安全視為最高原則，目前駕駛室內已設有多項防範措施，包含到站播音提醒、ATP自動列車保護系統停靠站警告、時刻表磁鐵游標指認呼喚等。

為杜絕駕駛使用手機分心導致事故發生，將更嚴格規範乘務中禁止使用3C產品，違者將記過處分，並強化隨車指導員檢查工作，將突襲式進入駕駛室，觀察司機員手機放置位置，若放在檯面上將立即糾正。另外，也未留意是否有聽耳機等狀況，並即時回報和記錄。

台鐵企工秘書吳長智表示，近期停車位置不當事件確實較多，有駕駛因戴耳機使用手機，導致沒聽到呼叫，但仍認為台鐵採突擊式檢查沒有必要，反而駕駛會因有人突然衝進駕駛室感到驚慌，目前第一線人員需要注意的告警已很多，像是邊坡告警，如今還要突襲檢查，只會讓駕駛精神壓力更大，未來會與台鐵公司溝通，盼取消突襲式檢查。