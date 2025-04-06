台灣僅11%自行車族戴安全帽 專家籲比照機車立法

據國健署調查，台灣僅11%自行車族戴安全帽，專家建議基於機車安全帽法規成功經驗，是時候將騎自行車配戴安全帽立法。國健署強調以保護民眾健康核心，是否立法可進一步討論。

鄰近的日本在2008年實施13歲以下兒童或幼兒配戴安全帽，2023年4月起，進一步在交通法規中致力推動騎自行車配戴安全帽。台灣自1997年立法強制騎乘機車須戴安全帽，前衛福部長邱文達是當年騎機車戴安全帽推手之一，在強制入法後，因機車肇事頭部外傷死亡人數即減少。

邱文達告訴中央社記者，當年騎乘機車強制配戴安全帽通過，本想順勢將自行車比照辦理，但當時台灣騎自行車風氣還未興盛，更沒有公共自行車，政府想推動自行車節能減碳理念，業者也怕安全帽規定會影響民眾買自行車意願，只能暫緩自行車規定。

「安全帽不是選項，是基本保護措施。」邱文達表示，台灣至今未立法規定騎自行車配戴安全帽，使用公共自行車更是沒人會特別戴上安全帽，過去20多年努力想要推動，補齊這個缺口；台灣騎乘機車強制戴安全帽上路這麼成功，沒理由置自行車騎士安全不理，現在是立法成熟時機。

邱文達指出，日本是最好的參考對象，相信台灣的機車經驗，可以讓自行車規定超越日本，建議全面實施騎自行車強制配戴安全帽，比照機車，未戴安全帽發生自行車事故者，保險不理賠。執行可採階段性，先通過兒少，搭配到校宣導、地方發放自行車安全帽補助，逐步擴大到全民。

回憶立法強制騎乘機車須戴安全帽，邱文達說，這整整花了10年，衛福部前身的衛生署與交通部一份份專案與資料，到發表安全帽降低風險研究至國際期刊，媒體陸續報導引發輿論，到一年300多場說明會與演講，「有了機車經驗與榜樣，自行車5年通過不是不可能。」

世界衛生組織（WHO）提到，道路交通傷害是5至29歲兒童和年輕人的主要死因，2/3道路交通死亡發生在工作年齡，也就是18至59歲人群。

面對台灣跟進日本作法，要求配戴安全帽的建議，衛福部國健署長吳昭軍說，保護民眾健康是一直以來的目標，任何有效的保護措施都應鼓勵民眾採取；至於是否需要立法，則可開放討論。