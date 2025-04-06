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騎公共自行車戴安全帽 自動租借機海外經驗可借鏡

中央社／ 台北6日電

公共自行車的出現帶來代步便捷性，卻潛藏安全疑慮，通勤族難以隨身帶著笨重安全帽，盼業者提供附帽出租。專家認為，這是具潛力建議，海外已有不少自動安全帽租借機成功案例。

在台北市工作的洪小姐常將公共自行車當作臨時通勤工具，她坦言，騎公共自行車必須戴安全帽會影響騎乘意願，因為平時不會帶著安全帽出門，為了騎公共自行車，隨身帶著安全帽也很麻煩；公共自行車的優點是臨時性、機動性，如果要求戴安全帽就會降低這些特性。

洪小姐表示，不反對騎自行車必須戴安全帽，但不能犧牲公共自行車通勤族追求的便利性與機動性，建議公共自行車業者比照共享機車，提供附加安全帽服務，把安全帽放車上讓民眾使用，「但一個問題是要放在哪，還有會不會變髒或被偷，有車無帽更氣人。」

隨著公共自行車的普及，民眾使用頻率愈來愈高。致力推動騎自行車強制配戴安全帽的前衛福部長邱文達告訴中央社記者，官方與公共自行車業者合作，提供安全帽租借服務，進一步推廣配戴安全帽的觀念，讓民眾對自行車安全帽的重視逐步深入人心，是具有潛力的建議。

邱文達指出，以台北而言，公共自行車單天就有20萬人次使用率，但配戴安全帽騎車的比例非常低，理解出門拿著安全帽非常不方便。事實上，國外公共自行車已有很多成功案例，如日本自動安全帽租借機，讓騎士自動自發拿取，西班牙、法國、英國則開發出折疊式安全帽，解決攜帶問題。

邱文達提到，折疊式安全帽目前價格偏高，一頂就要60至120美元，約新台幣2000至4000元，租借會是比較好的選擇，建議初期由政府提供補助，以美國西雅圖計畫為例，由政府補助租借公共自行車騎士每次2美元，約新台幣60多元租借安全帽。

據世界衛生組織（WHO）資料，騎自行車戴安全帽可降低6成致命性頭部外傷風險。邱文達說，台灣有上千萬輛機車，彼此爭道，騎自行車風險恐比海外更高，自行車不比機車安全，如今最重要的是讓戴安全帽形成文化，「從選擇戴到習慣戴，就像如今騎機車不戴安全帽就害怕不敢上路。」

自行車齡超過20年以上，台北榮民總醫院神經醫學中心癲癇科特約主治醫師關尚勇也認為，民眾騎公共自行車風氣興盛，如何解決戴安全帽問題刻不容緩。公共自行車業者提供附帽出租，這個方案非常好，就像現在坐船一定會提供救生衣，在海水浴場玩香蕉船，業者會提供安全帽。

針對與公共自行車業者合作，提供附安全帽服務，讓騎自行車戴安全帽觀念漸漸深植人心的建議，衛生福利部國民健康署長吳昭軍說，將持續積極宣導，一切交由主責單位規劃，如果需要合作，國健署將盡全力提供相關協助。

安全帽 成功 自行車

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