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「黑色星期一」再現？ 醫師：過度焦慮易引發負面情緒

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
在川普公布對全球主要貿易夥伴課徵新一輪關稅後，股市陷入恐慌，台股也將受重創。本報資料照片
在川普公布對全球主要貿易夥伴課徵新一輪關稅後，股市陷入恐慌，台股也將受重創。本報資料照片

美國總統川普公布對等關稅後，引發全球股市暴跌，專家憂可能提高通膨、各國經濟陷入衰退。清明連假收假後，除了星期一症候群，更多人擔心「黑色星期一」會重演，台灣精神科醫學會理事長王仁邦表示，「不確定感」是焦慮來源，而這一波金融風暴可能引發民眾恐慌。

美國總統川普宣布對等關稅後，引發市場動盪，尤其台灣被課徵32%關稅，預期股市將遇到關稅亂流，不少人對股市的信心大幅降低。王仁邦指出，這是一種「集體人類的擔心」，對於未來的貿易發展、物價飆漲有許多不確定性，投資人非常恐慌，害怕荷包縮水。

王仁邦說，股市動盪令投資人感到不安，有些人看到自己持有的股票資產虧損，更易驚惶失措，以致於在最糟的時刻脫手拋售。即時沒有購買股票的人，聽到「通膨、漲價」會誘發焦慮，容易讓人聯想生活不好過的負向連結，這些預想中的耗能都會讓人厭世疲倦，甚至焦慮憂鬱。

美中貿易戰開打，將再度重創股市、全球經濟，王仁邦建議，民眾應趁這個時間好好進行「理財健檢」，全盤檢視自己的財務狀況，並列出每月收入與支出項目。對於投資項目、理財工具可以重新分配，並做好風險分散，才不會被數字追著跑。

國際政經局勢遭逢關稅巨變，政府正討論是否執行市場安定任務，視情況召開國安基金臨時會。王仁邦指出，民眾能做的，就是把日子過好，先盤點財物並做好股債配置，切記不要在情緒沮喪時做出重大決定，恐慌性拋售可能只會讓損失更慘重。

另外，要保持規律的作息，王仁邦強調，投資只是生活的一部分，別讓它成為壓力來源。在股市崩盤時，更要穩住陣腳，日常生活維持均衡飲食、適當運動，可讓注意力更集中，避免身心不適引發失眠、焦躁、憤怒等情緒。

這一段時間，社群平台可能會提供許多投資訊息，王仁邦提醒，小心投資廣告詐騙，也別被過多負面新聞影響心情。當情緒來臨時，要適度轉移注意力，例如戶外活動、人際互動等。如果焦慮症患影響睡眠甚至健康狀況，可求助身心科或心理諮商。

情緒 理財 通膨

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