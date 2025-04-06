清明連假收假日蘇花路廊將湧1.3萬輛車 下午4時才緩解

清明節連假今天是最後一天，公路局表示，蘇花路廊上午全線順暢，台9線花蓮崇德段北上每小時有569輛，依過去連假疏運交通趨勢研判，今天北返車流還有1萬3000輛需疏運，中午過後將陸續湧現車潮，並到下午4時才緩解，提醒用路人提早規畫行程。

公路局東區養護工程分局指出，不少用路人提前於昨天北返，蘇花路廊車流量在上午11時逐漸增加，晚間9時緩解，宜蘭往花蓮南下全日交通量為5451輛，花蓮往宜蘭北上則有1萬4920輛。

東工分局表示，今天蘇花路廊全線順暢，北上每小時交通量維持約500至600輛，截至上午10時，宜蘭往花蓮南向車流量為940輛、花蓮往宜蘭北向為4339輛。

東工分局依過往連假疏運交通趨勢研判，今天南下剩餘交通量有4500輛，北上則還有1萬3000輛，且北返車潮預計在下午1時湧現，持續至下午4時後緩解，提醒民眾提前規畫行程。