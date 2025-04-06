快訊

鴻海（2317）跌入投資價值區？大盤要穩再等等…留意非AI族群買點！

身心皆處於壓力下的明顯指標 專家揭5種常見睡姿透露健康狀況

贏在起跑點？她嘆家教學生家境好「什麼都有」：從小背愛馬仕

聽新聞
0:00 / 0:00

清明連假收假日蘇花路廊將湧1.3萬輛車 下午4時才緩解

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
公路局研判，今天蘇花路廊北返車流還有1萬3000輛需疏運，中午過後將陸續湧現車潮，並到下午4時才緩解。圖／翻攝幸福公路APP
公路局研判，今天蘇花路廊北返車流還有1萬3000輛需疏運，中午過後將陸續湧現車潮，並到下午4時才緩解。圖／翻攝幸福公路APP

清明節連假今天是最後一天，公路局表示，蘇花路廊上午全線順暢，台9線花蓮崇德段北上每小時有569輛，依過去連假疏運交通趨勢研判，今天北返車流還有1萬3000輛需疏運，中午過後將陸續湧現車潮，並到下午4時才緩解，提醒用路人提早規畫行程。

公路局東區養護工程分局指出，不少用路人提前於昨天北返，蘇花路廊車流量在上午11時逐漸增加，晚間9時緩解，宜蘭往花蓮南下全日交通量為5451輛，花蓮往宜蘭北上則有1萬4920輛。

東工分局表示，今天蘇花路廊全線順暢，北上每小時交通量維持約500至600輛，截至上午10時，宜蘭往花蓮南向車流量為940輛、花蓮往宜蘭北向為4339輛。

東工分局依過往連假疏運交通趨勢研判，今天南下剩餘交通量有4500輛，北上則還有1萬3000輛，且北返車潮預計在下午1時湧現，持續至下午4時後緩解，提醒民眾提前規畫行程。

宜蘭 花蓮 連假

延伸閱讀

收假日國道3追撞事故致車輛回堵 下午13地雷路段恐塞爆

一行6人利用清明連假爬山 女隊員度溪不慎遭沖走身亡

收假日北上塞車了！國5紫爆不到20公里 下午這些路段恐塞

清明連假最後一天 國道1台中北上車潮最低時速30公里

相關新聞

清明連假收假日蘇花路廊將湧1.3萬輛車 下午4時才緩解

清明節連假今天是最後一天，公路局表示，蘇花路廊上午全線順暢，台9線花蓮崇德段北上每小時有569輛，依過去連假疏運交通趨勢...

收假日國道3追撞事故致車輛回堵 下午13地雷路段恐塞爆

今天是清明連假收假日，截至今上午11時，國道全線交通量為28.8百萬車公里，上午國道壅塞路段主要為國1北向大雅系統至台中...

中油：明（7）日起汽油調漲0.1元、柴油不調整

台灣中油宣布，自明（7）日凌晨零時起汽油價格調漲0.1元、柴油價格不調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.8元...

吃錯油免疫系統「站錯邊」 醫曝這些油更影響抗癌療效

台灣每年約有近百萬名癌友接受治療，但卻常聽病人無奈地問：「我已經做了化療，也打了免疫藥，為什麼癌症還是復發？」台北榮總遺...

讀饗時光EP143｜從狐狸精到摸神仔 學者解讀中國「物怪故事」

石頭會說話，狐狸變成人。大家都愛聽鬼故事、鄉野奇談，愛看恐怖電影，但在歷史學家眼中，物怪世界是人世間的反映，顯現社會的特質與文化的心底奧祕。中研院院士杜正勝透過新書《物怪故事解》，試圖打開一扇瞭解中國人心靈世界的窗戶。

史博館推「大家的歷史」 雕塑先鋒李再鈐打頭陣

史博館清明連假推出「大家的歷史・歷史的大家」系列特展。史博館表示，「大家」不僅指向廣大觀眾，也象徵享譽藝壇的「大藝術家」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。