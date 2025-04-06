收假日國道3追撞事故致車輛回堵 下午13地雷路段恐塞爆

今天是清明連假收假日，截至今上午11時，國道全線交通量為28.8百萬車公里，上午國道壅塞路段主要為國1北向大雅系統至台中系統發生3起追撞事故，及國5北向宜蘭至坪林，導致車輛回堵影響整體車流。交通部高公局預測，下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、國5北向宜蘭-坪林等13路段。

高公局表示，今上午8時36分，於國10東向0.5公里處發生1輛小客車及1輛砂石車追撞事故，占用內線車道，於上午9時19分排除 ；上午10時9分，於國1北向166.7公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午10時31分排除，造成後方車流回堵5公里。

上午11時1分，於國1北向213.2公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午11時5分排除，造成後方車流回堵2公里。上述3起車輛追撞事故均導致車輛回堵影響整體車流。

高公局指出，由於今日部分地區有短暫雨，預判今日下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。