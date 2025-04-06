中油：明（7）日起汽油調漲0.1元、柴油不調整

台灣中油宣布，自明（7）日凌晨零時起汽油價格調漲0.1元、柴油價格不調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.8元、95無鉛汽油每公升30.3元、98無鉛汽油每公升32.3元、超級柴油每公升27.9元。本周因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收1.5元及1.2元。

台灣中油表示，本周國際油價下跌，浮動油價調整原則調價指標7D3B周均價跌0.11美元，新台幣兌美元匯率貶值0.071元，漲幅為0.05%。

台灣中油指出，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本周參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲1.6元及1.2元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收1.4元及1.1元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.1元，平穩雙機制啟動，汽、柴油各共吸收1.5元及1.2元，國內汽油實際每公升價格調漲0.1元、柴油價格不調整。