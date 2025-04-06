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史博館推「大家的歷史」 雕塑先鋒李再鈐打頭陣

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
史博館「穿越世代－李再鈐個展」，呈現雕塑先鋒李再鈐的經典作品。圖／史博館提供
史博館「穿越世代－李再鈐個展」，呈現雕塑先鋒李再鈐的經典作品。圖／史博館提供

史博館清明連假推出「大家的歷史・歷史的大家」系列特展。史博館表示，「大家」不僅指向廣大觀眾，也象徵享譽藝壇的「大藝術家」，強調藝術家不僅是獨立創作者，更是台灣藝術發展脈絡中極重要的角色。

「大家的歷史・歷史的大家」系列特展首檔「穿越世代－李再鈐個展」與「李奇茂百年展」，3日起開展。18日則展出「玩色‧巧師：台灣戰後第一代女性藝術家鍾桂英特展」，7月18日呈現「刻畫人生：陳國展版畫特展」，四檔展覽連續展出，從水墨、雕塑、油畫、版畫呈現台灣藝術的多元樣貌。

「穿越世代－李再鈐個展」介紹跨越時代的現代雕塑先鋒李再鈐。史博館表示，李再鈐關注台灣社會與歷史的脈絡，並運用多種媒材表達對當地社會現象的關懷。個展囊括其逾一甲子的創作歷程，涵蓋水墨、書法、立體裝置等多元作品，特別展出經典雕塑作品〈低限的無限〉，及首次公開的新作，交織個人生命歷程與藝術追求，展現深厚的文化根基與不斷創新的精神。

「李奇茂百年展」則透過畫作呈現水墨畫家李奇茂精彩的人生歷程，包括〈任重道遠〉、〈同心〉、〈八仙上壽〉、〈群鷹會〉、〈春江水暖鴨先知〉等代表作，與其最後遺作〈天馬〉等，多件作品為首度公開。史博館表示，李奇茂將水墨傳統筆法，融合西洋速寫技巧，靈動的筆觸捕捉物象，以水墨設色描繪時代精神，其筆下人物充滿生命力，動物畫作更展現敏銳觀察力與深厚情感。

「玩色‧巧師」主角是台灣戰後第一代女性藝術家鍾桂英。史博館表示，鍾桂英擅長融合東西方藝術美學，細膩描繪女性在社會中的角色與情感，特展呈現其色彩與筆觸的獨特風格，更突顯她在藝術教育上的卓越貢獻。暑假推出的「刻畫人生：陳國展版畫特展」，精選史博館典藏的陳國展版畫，從鄉土民俗色彩到社會現實，展現陳國展如何透過版畫技法記錄歷史。

史博館「李奇茂百年展」展出李奇茂2012年作品《北淡捷運》。圖／史博館提供
史博館「李奇茂百年展」展出李奇茂2012年作品《北淡捷運》。圖／史博館提供

人生 史博館 藝術家

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