明後水氣減少周三高溫近30度 周三晚周四鋒面來防大雨

今天是清明連假收假日，中央氣象署預報員張竣堯上午指出，今天水氣仍多，明後兩天水氣減少。周三晚上到周四有鋒面影響，各地有雷雨或陣雨，不排除有較大雨勢。

張竣堯指出，今各地雲量仍偏多，中國大陸上空有較乾空氣，預計明後兩天逐漸接近台灣，台灣上空水氣將會逐漸趨緩。今清晨雨勢明顯，台東以北都有零星降雨，今天北部仍有零星雨，需攜帶雨具備用。

未來一周降雨趨勢，張竣堯指出，今起到周二，西半部山區、東半部短暫雨、北部零星雨。周三鋒面接近，東半部及山區短暫陣雨、北部轉短暫陣雨。周三晚到周四鋒面影響，各地局部短暫陣雨或雷雨，不排除有較大雨勢。周五、周六水氣仍多，北、東地區及山區偶雨。

張竣堯說，溫度方面，周三各地高溫可達28-30度：周四到周六因下雨，白天高溫約24-28度。本周清晨夜晚低溫約18-20度，周三之前沒下雨時日夜溫差比較大。今起金馬地區易有局部霧或低溫，交通需注意相關訊息。