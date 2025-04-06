無酒癮、無肝病也中鏢 她早餐吃這味長達20年竟罹患肝癌
肝癌是無聲殺手，常常發現時已來不及。營養功能醫學專家、醫師劉博仁分享，一名女性患者平時不喝酒、也無B型或C型肝炎病史，原本健康狀況良好，卻因消化不良就醫檢查，意外發現罹患巨大肝癌，甚至已轉移至肺部。進一步詢問飲食習慣後，發現她每天早餐幾乎都固定吃花生醬吐司，長達20年之久。
劉博仁在臉書表示，這位患者的肝癌，可能與長期攝取遭「黃麴毒素」污染的花生醬有關。黃麴毒素是由黴菌產生的毒性代謝物，國際癌症研究機構（IARC）早已將其列為「一級致癌物」，與肝癌、腎臟癌、胃癌的發生密切相關，尤其對肝臟的影響最為明顯。
他進一步提醒，若花生、花生粉、花生醬在製作與保存過程中受到污染，就可能殘留黃麴毒素。此外，像是玉米、咖啡豆、豆腐乳、臭豆腐等食物，若存放不當，也有類似風險。
劉博仁建議，若要吃上述食品，應以「新鮮現做」為原則，選購時也應避免購買包裝破損、顏色異常的產品。若愛吃花生，建議選擇帶殼的新鮮花生，並妥善保存，能大大降低黃麴毒素污染的機率。
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