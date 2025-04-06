西半部今有機會陽光露臉 未來2波鋒面慎防雷雨、強降雨

今天是清明連假最後1天，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，昨天開始影響台灣的華南雲雨已逐漸離開台灣上空，預計今上午過後，中部以北降雨將明顯減少，西半部轉為多雲或有陽光露臉的天氣型態，但周四、周六有2鋒面通過，鋒面通過前後可能有雷雨及局部較大雨勢發生機率；溫度部分，白天高溫中部以北24至28度，低溫15至18度，早晚溫差大。

吳聖宇說，昨開始影響台灣的華南雲雨帶隨著北方地面鋒面東移到日本附近，中高層短波槽也偏北通過台灣北方之後，正在逐漸離開台灣上空，預估今上午之後，中部以北地區的降雨會明顯減少下來，後續只剩下底層迎東北到偏東風的東半部還有些局部降雨，西半部為多雲或有陽光露臉的天氣型態。

明（7日）白天預期仍在雲雨區之間的空檔，東半部地區及西半部山區有局部短暫陣雨，西半部平地大致為多雲或有陽光的天氣；明晚之後隨著另一個短波淺槽東移，周二（8日）預估各地雲量將會增多，西半部山區、東半部地區持續有局部短暫陣雨機會，西半部平地大致仍是多雲或陰天的天氣為主。

周三（9日）下半天起中北部雨勢逐漸增加，周三深夜至周四上午（9、10日）這段期間，鋒面建立並快速通過，「天氣將是最不穩定的一段時間」，中北部、宜蘭到花蓮一帶有短暫陣雨或雷雨，局部地區雨勢可能較大一些，南部及台東也會有局部短暫陣雨或雷雨機會。

周四下半天至晚間，隨著地面鋒面離開，中高層逐漸進入槽後的區域，水氣減少，較乾的空氣移入，天氣就會趨於穩定下來，各地轉為多雲到陰的天氣為主。

周五（11日）僅東半部有局部短暫陣雨，西半部為多雲或有陽光的天氣；周六（12日）再迎第2波鋒面，周六下半天起，中北部、東北部一帶降雨又將會逐漸開始增多，有短暫陣雨或雷雨發生的機會。

周六晚間至周日白天（12、13日）鋒面快速通過，中北部、宜蘭到花蓮一帶有短暫陣雨或雷雨，南部及台東也會有局部短暫陣雨或雷雨。吳聖宇說，這波鋒面的降雨會比前一波再明顯一些，有機會出現局部較大雨勢；周日晚間鋒面離開後，天氣就會趨於穩定，各地轉為多雲到陰的天氣。

吳聖宇表示，本周天氣變化很多，有2波鋒面通過，鋒面通過前後可能有雷雨以及局部較大雨勢發生的可能性，好鋒面看起來都過得很快，真正降雨較大的時間不會太長，但是要留意對流系統發展、通過的情形。

溫度部分，吳聖宇指出，2波鋒面後伴隨的冷空氣強度都不強，沒有明顯降溫情況，但因晴雨天氣變化大，因此溫度還是有起伏，尤其白天高溫變動較明顯，每當降雨較多時高溫就會降低，體感就會比較涼，降雨少或陽光露臉時高溫就會上升，體感就較溫暖偏熱，夜晚清晨低溫因缺乏顯著冷空氣，變動較小、波動幅度不明顯。

吳聖宇表示，整體來看，未來1周，中部、北部、東半部白天高溫大約在24至28度之間擺動，南部就比較高一些，高溫仍有機會來到29至30度或以上，尤其雲少有陽光的時候溫度會有較明顯上升的情況，南北之間溫度的落差還是會比較大一點。

夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區低溫則是維持在15至18度之間擺動，南部及花東空曠地區低溫在17至20度之間擺動，中部以南地區的日夜溫差會比較明顯一些。