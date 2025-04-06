影／清明連假中橫便道每天落石搶修 今天持續搶通中

今天是清明連假最後一天，中橫便道每天都有落石在搶修，公路局谷關工務段今天持續搶通中，昨天完成搶修後，半夜降雨又導致新的坍方，目前還在搶通中，谷關工務段表示，如果穩定，希望今天可以開放車輛通行。

台8臨37線中橫便道本月3日中午受連日豪雨鋒面加上嘉南地震影響，在9.2k處上邊坡坍方落石，雖經工務段於當晚搶通單線，但4日清晨起有發生多次間歇性落石，且經空拍檢視，落石源高達300公尺，為降低落石風險暴露，確保行車安全，取消清明連假期間至7日增開10時及中午2時班次，恢復原有常態三班通行並視邊坡狀況調整。