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影／清明連假中橫便道每天落石搶修 今天持續搶通中

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
公路局谷關工務段昨天完成中橫便道搶修後，半夜降雨又導致新的坍方，目前還在搶通中。圖／谷關工務段提供
公路局谷關工務段昨天完成中橫便道搶修後，半夜降雨又導致新的坍方，目前還在搶通中。圖／谷關工務段提供

今天是清明連假最後一天，中橫便道每天都有落石在搶修，公路局谷關工務段今天持續搶通中，昨天完成搶修後，半夜降雨又導致新的坍方，目前還在搶通中，谷關工務段表示，如果穩定，希望今天可以開放車輛通行。

台8臨37線中橫便道本月3日中午受連日豪雨鋒面加上嘉南地震影響，在9.2k處上邊坡坍方落石，雖經工務段於當晚搶通單線，但4日清晨起有發生多次間歇性落石，且經空拍檢視，落石源高達300公尺，為降低落石風險暴露，確保行車安全，取消清明連假期間至7日增開10時及中午2時班次，恢復原有常態三班通行並視邊坡狀況調整。

谷關工務段昨天搶修後，昨天深夜又有新坍方，工務段人員仍在持續搶通中；公路局提醒，山區道路狹窄兩旁邊坡常有落石坍方，籲請用路人，行經該路段請減速慢行；汛期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路。

公路局谷關工務段昨天完成中橫便道搶修後，半夜降雨又導致新的坍方，目前還在搶通中。圖／谷關工務段提供
公路局谷關工務段昨天完成中橫便道搶修後，半夜降雨又導致新的坍方，目前還在搶通中。圖／谷關工務段提供

中橫 落石 谷關

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