影／清明連假中橫便道每天落石搶修 今天持續搶通中
今天是清明連假最後一天，中橫便道每天都有落石在搶修，公路局谷關工務段今天持續搶通中，昨天完成搶修後，半夜降雨又導致新的坍方，目前還在搶通中，谷關工務段表示，如果穩定，希望今天可以開放車輛通行。
台8臨37線中橫便道本月3日中午受連日豪雨鋒面加上嘉南地震影響，在9.2k處上邊坡坍方落石，雖經工務段於當晚搶通單線，但4日清晨起有發生多次間歇性落石，且經空拍檢視，落石源高達300公尺，為降低落石風險暴露，確保行車安全，取消清明連假期間至7日增開10時及中午2時班次，恢復原有常態三班通行並視邊坡狀況調整。
谷關工務段昨天搶修後，昨天深夜又有新坍方，工務段人員仍在持續搶通中；公路局提醒，山區道路狹窄兩旁邊坡常有落石坍方，籲請用路人，行經該路段請減速慢行；汛期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言