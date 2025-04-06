高雄楠梓豆漿店醬料有小強 衛生局發現髒汙等多缺失

有網友指控，4日深夜前往楠梓火車站附近豆漿店用餐，發現桌面醬油盆內有蟑螂，向店家反映竟然堅持不換醬油，其他消費者繼續食用。高市衛生局表示，現場稽查未發現醬油醬料有蟑螂蹤跡，已抽驗醬油檢體，依據結果處理；另有容器髒汙等多項缺失，同步要求業者限期改善。

衛生局指出，有關民眾反映高雄楠梓某間豆漿店醬油盆裡有蟑螂，涉食品安全衛生疑慮乙案，衛生局5日派員查察派員依食品良好衛生規範準則查察，現場醬油醬料未發現蟑螂蹤跡，已抽驗醬油檢體乙份，俟檢驗結果依法處辦。

衛生局稽查也發現，店內作業場所冷凍櫃內食品未覆蓋、冷凍溫度不足、醬料容器具有髒汙、現場作業醬汁及熟食材未妥適覆蓋、工作人員無體檢資料。

此外，業者表示有定期委託合格病媒防治施作，但無法提出完整清消紀錄等缺失。衛生局說，已飭令業者限期改善，屆期未改善，將依食品安全衛生管理法第8條及第44條規定，裁罰6萬元以上2億元以下罰鍰。