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高雄楠梓豆漿店醬料有小強 衛生局發現髒汙等多缺失

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
網友指控楠梓火車站附近豆漿店的醬料有蟑螂出沒，現場稽查未發現，但業者也提不出無法提出定期委託合格病媒防治施作的完整清消紀錄。圖／高市衛生局提供
網友指控楠梓火車站附近豆漿店的醬料有蟑螂出沒，現場稽查未發現，但業者也提不出無法提出定期委託合格病媒防治施作的完整清消紀錄。圖／高市衛生局提供

有網友指控，4日深夜前往楠梓火車站附近豆漿店用餐，發現桌面醬油盆內有蟑螂，向店家反映竟然堅持不換醬油，其他消費者繼續食用。高市衛生局表示，現場稽查未發現醬油醬料有蟑螂蹤跡，已抽驗醬油檢體，依據結果處理；另有容器髒汙等多項缺失，同步要求業者限期改善。

衛生局指出，有關民眾反映高雄楠梓某間豆漿店醬油盆裡有蟑螂，涉食品安全衛生疑慮乙案，衛生局5日派員查察派員依食品良好衛生規範準則查察，現場醬油醬料未發現蟑螂蹤跡，已抽驗醬油檢體乙份，俟檢驗結果依法處辦。

衛生局稽查也發現，店內作業場所冷凍櫃內食品未覆蓋、冷凍溫度不足、醬料容器具有髒汙、現場作業醬汁及熟食材未妥適覆蓋、工作人員無體檢資料。

此外，業者表示有定期委託合格病媒防治施作，但無法提出完整清消紀錄等缺失。衛生局說，已飭令業者限期改善，屆期未改善，將依食品安全衛生管理法第8條及第44條規定，裁罰6萬元以上2億元以下罰鍰。

蟑螂 衛生局

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