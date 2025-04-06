清明連假最後1天 返工作地車潮湧現…省道易壅塞路段曝

今天是清明連假最後1日，交通部公路局預估，今天返回工作地車潮將湧現，省道易壅塞路段包含北部台64線中和交流道接國3、中部台74線台中環線接國3、東部台9線蘇花路廊等9路段，建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，另為疏運民眾旅運及外出乘車需求，公路局也協調客運業者視人潮機動增班。

公路局預判，今天省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路（北部台64線中和交流道接國3、中部台74線臺中環線接國3、南部台86線仁德系統及歸仁交流道）、主要省道幹道（北部台61線鳳鼻~香山、中部台61線竹南(含玄寶大橋)及中彰大橋路段及東部台9線蘇花路廊）。

此外，部分短程旅遊觀光景點路段也預估將有車多或壅塞情形，包含台2線關渡~淡水、萬里~大武崙路段等。

公路局建議，用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，省道相關路況資訊可至「智慧化省道即時資訊服務網」（https://168.thb.gov.tw）、公路局疏運專區查詢，並請於路程中隨時注意省道沿線資訊可變標誌（CMS）及幸福公路App所提供的即時路況資訊，及早因應調整行程避免壅塞。

另外，昨（4月5日）公共運輸西部國道客運共計行駛5529班次，疏運10萬4402人，疏運人數較113年同期增加0.5%；東部國道客運路線共計行駛1576班次，疏運3萬2082人，疏運人數較113年同期增加19.5%。

公路局表示，為疏運民眾旅運及外出乘車需求，已協調客運業者視人潮機動增班，並請客運業者於114年清明連假期間籌備充足運能，落實人員與車輛安全整備，本次連假也推出國道客運優惠措施，如有旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。