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清明連假收假濕涼 明起先回溫再變濕、轉涼

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今天氣濕涼，明起氣溫回升，但周三過後可能轉雨再降溫。本報資料照片
今天氣濕涼，明起氣溫回升，但周三過後可能轉雨再降溫。本報資料照片

本周天氣變變變，今天是清明連假收假，天氣風險公司天氣分析師廖于霆指出，今天氣濕涼，明起氣溫明顯回升，但周三過後可能轉雨再降溫。

廖于霆指出，今天全台整體偏濕，台北早上只有大約16 度，白天最多升到22度，天氣陰，還會有點毛毛雨，空氣濕濕冷冷。中部如台中早上大約17度，白天可升到25度，天氣還是陰陰的，偶爾可能有局部陣雨。南部是今天最溫暖的地區，高雄、台南早上就有20度，白天會飆到29、30 度，天氣多雲偶晴。

廖于霆指出，東部花蓮、台東一早大約18到19 度，白天最高約24、25度，有機會出現短暫陣雨，特別是靠山區、海邊。這幾天東部天氣也不算穩定，如果有計畫要往山裡走，務必要查好天氣再出發。

明天台灣附近風場轉偏南風，各地轉晴氣溫明顯回升，廖于霆指出，白天高溫可以接近30度。從周二晚間開始，華南水氣與較涼的偏北風會慢慢接近台灣，全台氣溫會下降一些，北部、東部甚至中部可能連日陰雨，濕濕冷冷的感覺會延續到周五左右。南部雖然起初還會維持多雲天氣，但到了周三過後也可能轉濕、氣溫下降。

廖于霆表示，這周走的是「變天、變濕、變涼」的節奏，低溫大約17-19度，不算很冷，但天氣變化快，每天都要留意天氣預報。

低溫 氣溫

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