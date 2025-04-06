快訊

華航、長榮啟動客艙轉型 不等新機來也要提升競爭力

台股周一殺2000點也不無可能…資產配置極其重要！00950B適合長期投資人持有

新關稅引爆全球市場！川普發文稱「經濟革命」 2字喊話支持者

聽新聞
0:00 / 0:00

清明連假收假日 13地雷路段曝這時段國5高乘載管制

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天是清明連假收假日，交通部高公局預判，今天上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭-坪林路段，下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、國5北向宜蘭-坪林等13路段。聯合報系資料照
今天是清明連假收假日，交通部高公局預判，今天上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭-坪林路段，下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、國5北向宜蘭-坪林等13路段。聯合報系資料照

今天是清明連假收假日，目前全國道路況皆大致正常，交通部高公局預估今日交通量為111百萬車公里，為年平均日（92百萬車公里）的1.2倍，預判今天上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭-坪林路段，下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、國5北向宜蘭-坪林等13路段，今下午1時至晚間6時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城的北向入口實施高乘載管制

今天凌晨0至清晨5時平均交通量為7.5百萬車公里，為年平均平日（4.0百萬車公里）的1.9倍，高公局指出，目前全國道路況皆大致正常，截止今上午7時，交通量為10.9百萬車公里，預估今日交通量為111百萬車公里。

今天關疏導措施包含中午12時至晚間9時，封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1時至晚間6時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城的北向入口高乘載管制；單一費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控等

高公局指出，今天部分地區有短暫雨，預判今日上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭-坪林路段，下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人盡量於上午9時前出發，節省寶貴時間。

今天是清明連假收假日，今下午1時至晚間6時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城的北向入口實施高乘載管制。
今天是清明連假收假日，今下午1時至晚間6時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城的北向入口實施高乘載管制。

坪林 宜蘭 高乘載管制

延伸閱讀

今清明連假收假 國道這些北向路段恐塞

自3月起提前部署奏效 台南清明連假墓地火警銳減六成

嘉義台3線清明連假添亡魂 6旬翁騎車不慎衝入山溝喪命

全台大罷免清明連假彰化快閃行動 連署書成長三倍

相關新聞

西半部今有機會陽光露臉 未來2波鋒面慎防雷雨、強降雨

今天是清明連假最後1天，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，昨天開始影響台灣的華南雲雨已逐漸離...

影／清明連假中橫便道每天落石搶修 今天持續搶通中

今天是清明連假最後一天，中橫便道每天都有落石在搶修，公路局谷關工務段今天持續搶通中，昨天完成搶修後，半夜降雨又導致新的坍...

高雄楠梓豆漿店醬料有小強 衛生局發現髒汙等多缺失

有網友指控，4日深夜前往楠梓火車站附近豆漿店用餐，發現桌面醬油盆內有蟑螂，向店家反映竟然堅持不換醬油，其他消費者繼續食用...

清明連假最後1天 返工作地車潮湧現…省道易壅塞路段曝

今天是清明連假最後1日，交通部公路局預估，今天返回工作地車潮將湧現，省道易壅塞路段包含北部台64線中和交流道接國3、中部...

清明連假收假濕涼 明起先回溫再變濕、轉涼

本周天氣變變變，今天是清明連假收假，天氣風險公司天氣分析師廖于霆指出，今天氣濕涼，明起氣溫明顯回升，但周三過後可能轉雨再...

清明連假收假日 13地雷路段曝這時段國5高乘載管制

今天是清明連假收假日，目前全國道路況皆大致正常，交通部高公局預估今日交通量為111百萬車公里，為年平均日（92百萬車公里...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。