清明連假收假日 13地雷路段曝這時段國5高乘載管制

今天是清明連假收假日，目前全國道路況皆大致正常，交通部高公局預估今日交通量為111百萬車公里，為年平均日（92百萬車公里）的1.2倍，預判今天上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭-坪林路段，下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、國5北向宜蘭-坪林等13路段，今下午1時至晚間6時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城的北向入口實施高乘載管制。

今天凌晨0至清晨5時平均交通量為7.5百萬車公里，為年平均平日（4.0百萬車公里）的1.9倍，高公局指出，目前全國道路況皆大致正常，截止今上午7時，交通量為10.9百萬車公里，預估今日交通量為111百萬車公里。

今天關疏導措施包含中午12時至晚間9時，封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1時至晚間6時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城的北向入口高乘載管制；單一費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控等

高公局指出，今天部分地區有短暫雨，預判今日上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭-坪林路段，下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。