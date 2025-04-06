今清明連假收假 國道這些北向路段恐塞

今天為清明節連續假期收假日，高速公路局指出，預估國5北向、國1北向及國3北向等多路段恐塞，建議由西部國道北向之用路人，南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人於9時前出發。

高公局預估國道今交通量為111百萬車公里，為平日年平均(92百萬車公里)的1.2倍。其中北向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

高公局預判重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里與苗栗-湖口、國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山與關西-大溪、國5北向宜蘭-坪林、國4西向潭子系統-豐勢、國6西向舊正-霧峰系統及國10西向仁武-左營端等路段。

高公局建議由西部國道北向之用路人，南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人於9時前出發，以節省寶貴時間。

今國道交通疏導措施包括：12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統與國3西濱北向入口、13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭與頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路及匝道儀控等。