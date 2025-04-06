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今明3地仍有雨 周四及周六2波鋒面防瞬間強降雨

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
本周天氣晴雨更迭，今明兩天還有雨，周二、周三天氣好轉，但周四及周六2波鋒面來，又有雷擊、強風、雷陣雨等劇烈天氣。本報資料照片
本周天氣晴雨更迭，今明兩天還有雨，周二、周三天氣好轉，但周四及周六2波鋒面來，又有雷擊、強風、雷陣雨等劇烈天氣。本報資料照片

春天天氣多變，今明兩天還有雨，周二、周三天氣好轉，但周四及周六2鋒面來，又有雷擊、強風、雷陣雨等劇烈天氣，氣溫也是上上下下。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今白天至明日華南雲系東移、減弱，各地雲量仍多，降雨範圍逐漸縮小，山區及北部、東半部仍有局部少量短暫降雨的機率；氣溫逐日略升。

今日各地白天仍是北舒適、南微熱及早晚涼的天氣。各地區氣溫為：北部14至24度、中部16至27度、南部18至30度及東部16至28度。

吳德榮指出，周二、周三白天各地好轉，有短暫空檔，氣溫回升；山區偶有局部短暫少量降雨的機率。

最新歐洲模式模擬，吳德榮說，周三晚及周四第一波短波通過，天氣不穩定，氣溫略降；周五短波遠離，空檔再現，天氣好轉，氣溫回升；周六(12日)、下周(13)日第二波短波通過，天氣不穩定，氣溫略降；下周一、二(14、15日)短波遠離，天氣好轉，氣溫回升。

吳德榮說，短波通過時，常有對流性降水、並有伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨等「劇烈天氣」的機率；但對於短波通過的時間及對流的強度，模式模擬仍持續調整中，應繼續觀察。

吳德榮 天氣動態 氣溫

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