聽新聞
0:00 / 0:00

航空護理師門檻高 要懂急重症、要抵抗亂流

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導
部分護理師會嚮往投入航空護理師一職，但該職缺風險高、壓力大，應有3年以上急重症經驗再投入。本報資料照片
部分護理師會嚮往投入航空護理師一職，但該職缺風險高、壓力大，應有3年以上急重症經驗再投入。本報資料照片

在高空與死神拔河，是航空護理師的日常。台灣專科護理師產業工會理事長洪志祥曾在金門擔任航空護理師，印象最深的是協助轉送一名主動脈剝離併心包膜填塞的重症患者，與機師協調後，僅花卅七分鐘從金門降落松山機場，爭取到寶貴的救命時間。

洪志祥說，航空護理工作風險極高，機上通常僅一名護理師，需獨自處理病況變化，經驗要求極高。他強調「沒有重症經驗的護理師上飛機非常危險」，曾有護理師因此在轉送過程中遭提告。

他說，有些護理師臨床經驗不足，一旦在飛行過程中遇到病人狀況惡化，恐無法即時處置。像是部分因心肌梗塞接受心導管手術的患者，後送途中常出現到院前心跳停止（OHCA）的情況，專科護理師在有預立醫療流程下，可直接給予強心針，事後再由醫師簽核；一般護理師則無此權限，延誤治療恐釀憾事，曾聽聞有護理師因此被告，他建議，應具備至少三年以上急重症經驗，並具備專科護理師資格，才能勝任此角色。

洪志祥坦言，航空護理師工作高壓、待遇不佳，他當時待的金門空轉團隊僅四人輪班，自己也因薪資與工作風險考量，一年左右就離職。全聯會理事長陳麗琴說，航空護理師出勤多為重症轉送，沒有臨床經驗者確實難勝任。此外，直升機遇亂流時顛簸劇烈，「還得不暈機才行」，這也是門檻之一。

OHCA 主動脈剝離 心肌梗塞 松山機場 護理師 金門

延伸閱讀

航空護理師高空與死神搶命 他憶金門到台北僅花37分鐘

高齡化共病多 離島空中緊急轉診案件數創7年新高

搶留護理師 軍護每月薪資額度曝光

幫安寧病房嬤完成人生最後心願 護理師陪伴等到大甲媽

相關新聞

人口老化…離島空中轉診案數 創7年新高

離島醫療需求持續攀升。衛福部護理及健康照護司統計，去年金門、馬祖、澎湖、綠島、蘭嶼五離島空中轉診總件數達三五○件，較二○...

航空護理師門檻高 要懂急重症、要抵抗亂流

在高空與死神拔河，是航空護理師的日常。台灣專科護理師產業工會理事長洪志祥曾在金門擔任航空護理師，印象最深的是協助轉送一名...

機車改管認證塞車 排氣管新制暫不罰

改裝噪音車擾民，環境部今年元月推動機車改裝排氣管認證管理新制，但各地檢測量能不足已「大塞車」，多縣市未能在3月底完成申請...

「河好如初」政策座談 5月2日登場

台灣好山好水，河川承載著人文孕育與地方發展，國內首場由大學、媒體合作，邀請政府參與的河川永續平台─「河好如初」，五月二日...

「河好如初」政策座談會5月2日登場 開放免費報名參加

台灣好山好水，河川承載著人文孕育與地方發展，國內首場由大學、媒體合作，邀請政府參與的河川永續平台─「河好如初」，五月二日下午將在台北舉辦首場政策座談，邀請政府官員、學者、民間人士對談，歡迎民眾免費報名參加。

航空護理師高空與死神搶命 他憶金門到台北僅花37分鐘

從金門搭到台灣本島要多久？曾任航空護理師的洪志祥經歷過，從起飛到降落只花了破紀錄的37分鐘，就是為了和死神搶命！但待遇不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。