航空護理師門檻高 要懂急重症、要抵抗亂流

在高空與死神拔河，是航空護理師的日常。台灣專科護理師產業工會理事長洪志祥曾在金門擔任航空護理師，印象最深的是協助轉送一名主動脈剝離併心包膜填塞的重症患者，與機師協調後，僅花卅七分鐘從金門降落松山機場，爭取到寶貴的救命時間。

洪志祥說，航空護理工作風險極高，機上通常僅一名護理師，需獨自處理病況變化，經驗要求極高。他強調「沒有重症經驗的護理師上飛機非常危險」，曾有護理師因此在轉送過程中遭提告。

他說，有些護理師臨床經驗不足，一旦在飛行過程中遇到病人狀況惡化，恐無法即時處置。像是部分因心肌梗塞接受心導管手術的患者，後送途中常出現到院前心跳停止（OHCA）的情況，專科護理師在有預立醫療流程下，可直接給予強心針，事後再由醫師簽核；一般護理師則無此權限，延誤治療恐釀憾事，曾聽聞有護理師因此被告，他建議，應具備至少三年以上急重症經驗，並具備專科護理師資格，才能勝任此角色。

洪志祥坦言，航空護理師工作高壓、待遇不佳，他當時待的金門空轉團隊僅四人輪班，自己也因薪資與工作風險考量，一年左右就離職。全聯會理事長陳麗琴說，航空護理師出勤多為重症轉送，沒有臨床經驗者確實難勝任。此外，直升機遇亂流時顛簸劇烈，「還得不暈機才行」，這也是門檻之一。