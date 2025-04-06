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「河好如初」政策座談 5月2日登場

聯合報／ 記者徐柏棻／台北報導
圖為新竹的母親河頭前溪。圖／聯合報系資料照
圖為新竹的母親河頭前溪。圖／聯合報系資料照

台灣好山好水，河川承載著人文孕育與地方發展，國內首場由大學、媒體合作，邀請政府參與的河川永續平台─「河好如初」，五月二日下午將在台北舉辦首場政策座談，邀請政府官員、學者、民間人士對談，歡迎民眾免費報名參加。

這場座談五月二日下午一點半至五點，在台北市中山南路的張榮發國際會議中心八○一會議廳舉行，報名連結:https://forms.gle/4jz8VeNMn4rtNW5v8

永續已是全球共識，河川更關乎生物多樣性與風土人文，多所大學已推動「一所大學守護一條河」運動，如東海大學守護筏子溪，清華大學守護頭前溪。向來關心永續發展的聯合報系先從這兩所學校開始，推出「河好如初」計畫，搭起官方與民間的對話平台，盼未來有更多學校和民間組織加入。

首場「河好如初」政策座談會，將邀請長期推動河川保育的東海大學研發長林惠真、清華大學分析與環境科學研究所所長周秀專，與經濟部常次賴建信等政府官員及關心河川永續的社區大學全國促進祕書長楊志斌等人，針對汙水排放、流域生態、河流工程、自然解方及水質水量展開對話，期待讓河川永續成為全台的社會運動。

東海大學 永續 運動

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