航空護理師高空與死神搶命 他憶金門到台北僅花37分鐘

從金門搭到台灣本島要多久？曾任航空護理師的洪志祥經歷過，從起飛到降落只花了破紀錄的37分鐘，就是為了和死神搶命！但待遇不佳、保障又不夠，讓他最終選擇待在地面；很多一般病房或診所護理人員嚮往航空護理，他建議最好有3年以上臨床及重症工作經驗再加入，否則可能難以應付瞬息萬變的高空轉診。

洪志祥現在是台灣專科護理師產業工會理事長，他在2018至2019年間，於金門擔任航空護理師，當時一個團隊由4名護理師輪班，但因當時整體薪資待遇不佳，甚至曾聽聞其他護理師曾因此被告，最後還是選擇離開。

「沒有重症經驗的護理師上飛機是非常危險的」，洪志祥說，他曾出過一次任務，患者主動脈剝離合併心包膜填塞，這是很危急的急症，當地的醫師擔心會把心臟戳破、不敢做心包膜引流術，就會增加運送的風險，且一旦出血量變大，心臟就會停止跳動。所幸這名患者後來被用噴射機轉送回台灣本島，創下起飛到降落松山機場最快37分鐘的紀錄。

洪志祥說，很多嚮往航空護理的護理師，只有診所或一般病房的工作經驗，臨床經驗相對難以應付機上狀況，建議至少具備3年以上臨床及重症護理經驗再加入，因為空轉過程中，機上只有護理師，在執行醫囑上仍有難度，希望專科護理師以上層級再投入。

洪志祥解釋，專科護理師在病人的照護彈性會比較多，一但建立預立醫療流程，不需要醫囑就可以直接執行醫療行為，例如到院前停止心跳（OHCA）的病人，因為心肌梗塞接受一定程度的心導管手術，後續需要轉送回台灣本島，其實很容易再轉送過程中再次停止心跳，專科護理師可藉預立醫療流程先給予強心針等藥物，事後再給醫師簽核通過，一般護理師則無法。

護理師護士公會全聯會理事長陳麗琴說，航空護理師通常是病人有空轉需求才要出勤，年輕人想嘗試或許能作為一個經歷，不過這些多半是重症病人，沒有臨床經歷恐難以勝任，「而且還必須要不暈機」，因為直升機碰到氣流不好時，可能會顛簸得比較厲害。