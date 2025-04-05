高齡化共病多 離島空中緊急轉診案件數創7年新高

衛福部統計自107年以來的空中緊急轉診數，發現去年350件創下新高，以澎湖縣的138件最多，和前一年相比增加了31件。衛福部照護司副司長陳青梅坦言，的確有觀察到這個趨勢，最大的原因仍是高齡化與共病問題，過往後送相對單純，但人口老化衍生共病處置的複雜性變高，超過半數為60歲以上個案。

以金門為例，駐地航空公司目前職登的護理人員僅2人。曾在當地擔任航空護理師的台灣專科護理師產業工會理事長洪志祥表示，一個團隊至少需要召募6至8人才夠，召募一人可能需3至5個月，到上線能飛至少要2至3月以上的訓練，但待遇不佳風險又高，往往是留不住人的一大隱憂。

2018年某個深夜，一架載著病患、護理師等6人的黑鷹直升機失事，成員全數罹難。洪志祥指出，護理人員得獨自在機上面對各種狀況，包含病人的生命徵象、飛行過程的變數等，面對這樣的高風險，應給出至少7萬元的起薪，含國內線機票補貼、個人意外險、外站津貼等，且每趟加發3千元例行任務津貼、5千元夜間或高風險任務津貼，且每年補助一萬元的危勞津貼和二萬元留任獎金。

從洪志祥的言談中聽得出，從他2019年離開以來，離島航空護理處境依舊艱辛，「主管機關根本沒有負起該負的責任，都是外包給業者」。陳青梅表示，駐地航空器是由地方政府和民間業者標案合作，必須符合駐地航空器醫事人員配置，符合隨機後送者，包括中級救護技術員（EMT-2）、高級救護技術員（EMTP）、護理師和醫師。

陳青梅進一步指出，目前金門、連江和澎湖等3離島的航空器要求，是隨機人員要符合EMT-2以上，除了金門有聘用航空護理師，澎湖與馬祖則由EMT-2人員隨機，如患者狀況有需要醫護人員上機，就由當地醫療院所協助，因為需要空轉的病人，很多也是從這邊的醫療機構轉出。

陳青梅說，近兩年有發現空轉量增加的現象，但各離島需求的重點不同，例如金門、澎湖以心血管、神內、神外以及三高治療需求較多；馬祖則較欠缺骨科，近年除公費生的培育，也盡量補足設備，如電腦斷層（CT）、磁振造影（MRI）等，在第一線就先做，同時搭配健保山地離島地區醫療給付效益提升計畫（IDS），及本島醫療中心支援補足需求。

秀傳醫療集團國際事務發展部長張武修說，「其實很多病人是可以不用空轉到本島的」，在地老化人口加上退休後到當地養老的族群，醫療需求會隨平均壽命延長而增加，都可能導致空轉需求上升，如果當地醫療能跟上，搭配視訊診療等，有助減少病人非必要移動。

聯合國際救援執行長徐震宇表示，人口老化問題在偏鄉離島更加明顯，離島老人愈來愈多、年輕人愈來愈少，很多長者發生傷病需要進一步治療時，根本沒有人可以照顧，於是利用空中轉診系統送到本島便於後續照顧，是在本島謀生的子女唯一能期待的，即便長者的傷病情況在離島就能獲得治療，也可能因上述需要而以空中轉診適應症第14項，「其他非經空中救護，將影響緊急醫療救護時效」為由申請空中轉診。