快訊

賣完大哥賣二哥？傳郭智輝5月赴美宣布「美聯電」 經濟部回應

清明連假收假仍濕答答 下周三明顯變天雨區擴大

高齡化共病多 離島空中緊急轉診案件數創7年新高

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
衛福部統計自107年以來的空中緊急轉診數，發現去年350件創下新高。示意圖，金門縣政府提供
衛福部統計自107年以來的空中緊急轉診數，發現去年350件創下新高。示意圖，金門縣政府提供

衛福部統計自107年以來的空中緊急轉診數，發現去年350件創下新高，以澎湖縣的138件最多，和前一年相比增加了31件。衛福部照護司副司長陳青梅坦言，的確有觀察到這個趨勢，最大的原因仍是高齡化與共病問題，過往後送相對單純，但人口老化衍生共病處置的複雜性變高，超過半數為60歲以上個案。

金門為例，駐地航空公司目前職登的護理人員僅2人。曾在當地擔任航空護理師的台灣專科護理師產業工會理事長洪志祥表示，一個團隊至少需要召募6至8人才夠，召募一人可能需3至5個月，到上線能飛至少要2至3月以上的訓練，但待遇不佳風險又高，往往是留不住人的一大隱憂。

2018年某個深夜，一架載著病患、護理師等6人的黑鷹直升機失事，成員全數罹難。洪志祥指出，護理人員得獨自在機上面對各種狀況，包含病人的生命徵象、飛行過程的變數等，面對這樣的高風險，應給出至少7萬元的起薪，含國內線機票補貼、個人意外險、外站津貼等，且每趟加發3千元例行任務津貼、5千元夜間或高風險任務津貼，且每年補助一萬元的危勞津貼和二萬元留任獎金。

從洪志祥的言談中聽得出，從他2019年離開以來，離島航空護理處境依舊艱辛，「主管機關根本沒有負起該負的責任，都是外包給業者」。陳青梅表示，駐地航空器是由地方政府和民間業者標案合作，必須符合駐地航空器醫事人員配置，符合隨機後送者，包括中級救護技術員（EMT-2）、高級救護技術員（EMTP）、護理師和醫師。

陳青梅進一步指出，目前金門、連江和澎湖等3離島的航空器要求，是隨機人員要符合EMT-2以上，除了金門有聘用航空護理師，澎湖與馬祖則由EMT-2人員隨機，如患者狀況有需要醫護人員上機，就由當地醫療院所協助，因為需要空轉的病人，很多也是從這邊的醫療機構轉出。

陳青梅說，近兩年有發現空轉量增加的現象，但各離島需求的重點不同，例如金門、澎湖以心血管、神內、神外以及三高治療需求較多；馬祖則較欠缺骨科，近年除公費生的培育，也盡量補足設備，如電腦斷層（CT）、磁振造影（MRI）等，在第一線就先做，同時搭配健保山地離島地區醫療給付效益提升計畫（IDS），及本島醫療中心支援補足需求。

秀傳醫療集團國際事務發展部長張武修說，「其實很多病人是可以不用空轉到本島的」，在地老化人口加上退休後到當地養老的族群，醫療需求會隨平均壽命延長而增加，都可能導致空轉需求上升，如果當地醫療能跟上，搭配視訊診療等，有助減少病人非必要移動。

聯合國際救援執行長徐震宇表示，人口老化問題在偏鄉離島更加明顯，離島老人愈來愈多、年輕人愈來愈少，很多長者發生傷病需要進一步治療時，根本沒有人可以照顧，於是利用空中轉診系統送到本島便於後續照顧，是在本島謀生的子女唯一能期待的，即便長者的傷病情況在離島就能獲得治療，也可能因上述需要而以空中轉診適應症第14項，「其他非經空中救護，將影響緊急醫療救護時效」為由申請空中轉診。

澎湖縣 護理師 金門

延伸閱讀

搶留護理師 軍護每月薪資額度曝光

幫安寧病房嬤完成人生最後心願 護理師陪伴等到大甲媽

護理人員都領得到！夜班獎勵新規定 特殊病床也納入

獸醫護理師上班偷打「寵物止痛藥」1年5次！手術時睡倒在狗狗身上

相關新聞

清明收假仍濕答答 下周三明顯變天

明天清明連假收假日，由於華南雲系通過，明天(6日)仍有水氣，西部山區、東部和恆春半島有局部雨；下周三起鋒面接近，雨區擴大...

清明連假明天收假 國道13地雷路段要避開

明日(4/6)為清明節連續假期收假日，預估國道交通量為111百萬車公里，為平日年平均(92百萬車公里)的1.2倍。其中北...

檢測量能不足！這類改管車「暫且免罰」 新制現執法空窗

改裝噪音車擾民，環境部今年元月推動機車改裝排氣管認證管理新制，但各地檢測量能不足「大塞車」，多個縣市環保單位未能在3月底...

天災假最新指引出爐仍無「高溫假」 北市府向中央喊話了

極端天氣導致台灣各地夏天高溫日數、溫度屢創新高，各界開始探討是否應放「高溫假」，近期人事行政總處頒布最新版「天然災害停止...

航空護理師高空與死神搶命 他憶金門到台北僅花37分鐘

從金門搭到台灣本島要多久？曾任航空護理師的洪志祥經歷過，從起飛到降落只花了破紀錄的37分鐘，就是為了和死神搶命！但待遇不...

高齡化共病多 離島空中緊急轉診案件數創7年新高

衛福部統計自107年以來的空中緊急轉診數，發現去年350件創下新高，以澎湖縣的138件最多，和前一年相比增加了31件。衛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。