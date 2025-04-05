檢測量能不足！這類改管車「暫且免罰」 新制現執法空窗

改裝噪音車擾民，環境部今年元月推動機車改裝排氣管認證管理新制，但各地檢測量能不足「大塞車」，多個縣市環保單位未能在3月底完成申請車輛檢測，環境部正研議再延後至5月。尚未完成檢測改管車若上路遭攔查因此「暫且免罰」，形同執法空窗期。

環境部為強化源頭管制，今年實施「機動車輛替換用消音系統認證管理規範」，並將機車排氣管改裝列入定期檢驗項目，去年為政策緩衝期，輔導改管車主申請檢測、完成登記變更。今年查獲未使用認證排氣管可處900至1800元，若測出噪音不合格者，依噪音管制法可再加罰1800至3600元。

不少改管車主去年趁著政策緩衝期，上網登錄免費檢測，但數量龐大、檢測量能不足，今年延長至3月底的緩衝期依舊消化不及。據統計六都認證完成進度，桃園市與新北市達99%、台南市98%、台中市86%、高雄市84%、台北市81%，據了解，其他縣市有的僅達五、六成，認證進度更慢。

苗栗縣目前認證完成率約85%，還有200輛待檢測，苗縣府環保局指出，主要是這些車輛未依排定時程到驗，或是初驗不合格必須複驗，尚未完成認證。台中市環保局說，已發送簡訊通知車主檢測，為了提升檢測量能，已獲環境部核定補助經費，每周從2場檢測增加至周一到五都有檢測場，預計11日前完成全數車輛第一次檢測。

台中市環保局也強調，依環境部規定，針對通知未到檢或第一次檢測不合格車主，環保局將提供第二次檢測機會，若仍不合格，環保局將不再受理，車主必須自行向環境部許可實驗室自費檢測。

由於近月機車改裝排氣管認證管理新制受限檢測量能，仍有改管車主尚未完成檢驗認證，衍生第一線執法空窗。桃園有基層員警反映，還有許多登錄檢測但尚未完成的改管車，依舊在街頭呼嘯發出噪音，改管部分暫時無法開罰，且警方若為自行攔查，也不清楚是否該車有申請檢測，影響取締。

桃園市警察局指出，今年1月起取締改裝排氣機車過程，實務遇到改裝機車已登錄但尚在檢測中，確會產生困擾，「只要是已登錄申請檢測機車，都暫不開罰」，避免擾民。苗栗縣警方也說，近月只要上排氣管噪音檢驗資訊系統查詢到該車為待審核、通知中等狀態，都會列為「暫時免罰」。

針對執法恐有空窗，桃園警方強調，警方可透過Police系統與環保系統連線，只要查不到改管申請登錄資料一定會開罰，可能部分員警對連線系統和法令不熟引起困擾，警方會再加強內部訓練。