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清明收假仍濕答答 下周三明顯變天

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
未來一週天氣預報。圖／中央氣象署提供
未來一週天氣預報。圖／中央氣象署提供

明天清明連假收假日，由於華南雲系通過，明天(6日)仍有水氣，西部山區、東部和恆春半島有局部雨；下周三起鋒面接近，雨區擴大，周三晚間到周四中部以北有短暫陣雨或雷雨，且有較大雨勢，且可能還有一波鋒面接力。

中央氣象署表示，今天華南雲系東移通過後，明天雲量減少，周日到下周一、下周二，東半部、恆春半島有局部短暫降雨，還有部分中層水氣影響，西半部山區也有局部短暫雨，北部雲量偏多，少部分地區有零星降雨，中南部平地則是多雲到晴。

下周三後將明顯變天，白天鋒面接近，為天氣轉變過程，北部開始雲量增多，有局部陣雨，白天鋒面接近，中部以北、東半部、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨或雷雨；下周三晚間到下周四鋒面通過台灣，中部以北有短暫陣雨或雷雨，且有較大雨勢，其他各地則有局部短暫陣雨或雷雨。

氣象署提醒，下周六晚間或下個周日可能還有一波鋒面，時間還有變數。

未來一週天氣預報。圖／中央氣象署提供
未來一週天氣預報。圖／中央氣象署提供

恆春 鋒面 雷雨

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