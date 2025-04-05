快訊

我對美課64%關稅？WTO曝驚人真相「不到2%」 這國落差最大

北韓開心說謝謝！尹錫悅短暫戒嚴釀後患 軍事機密輕易送到金正恩手中

清明連假明天收假 國道13地雷路段要避開

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導

明日(4/6)為清明節連續假期收假日，預估國道交通量為111百萬車公里，為平日年平均(92百萬車公里)的1.2倍。其中北向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

高公局預判明日重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里與苗栗-湖口、國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山與關西-大溪、國5北向宜蘭-坪林、國4西向潭子系統-豐勢、國6西向舊正-霧峰系統及國10西向仁武-左營端等路段。建議由西部國道北向之用路人，南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人於9時前出發，以節省寶貴時間。

明日國道交通疏導措施包括：12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統與國3西濱北向入口、13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭與頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路及匝道儀控等。

高公局呼籲民眾開車出門務必檢查好車況、養足精神、繫妥安全帶，注意車前狀況，保持安全距離，切勿超速行駛。

清明連假收假日國道交通疏導措施
清明連假收假日國道交通疏導措施

國道 高公局

延伸閱讀

清明連假外宿多 新北公布38家未合法旅宿避雷

準備收假！ 蘇花路廊北返車潮恐塞到晚上 地雷路段曝

清明連假嘉義湧遊客 阿里山迎賞櫻熱潮、布袋大啖海鮮

清明連假後期轉溼涼 下周三變天、晚起劇烈降雨再響春雷

相關新聞

天災假最新指引出爐仍無「高溫假」 北市府向中央喊話了

極端天氣導致台灣各地夏天高溫日數、溫度屢創新高，各界開始探討是否應放「高溫假」，近期人事行政總處頒布最新版「天然災害停止...

6日西半部平地雨勢稍緩 連假後水氣多10日防大雨

中央氣象署今天預報，明天清明連假最一天，西半部平地雨勢稍緩；不過連假後華南雲系東移及鋒面影響，水氣多、天氣不穩定，10日...

社安網社工進用率全台平均僅87% 新北等5縣市不及85%

政府推出強化社安會安全網計畫，且每年針對各縣市進行社安網考核，其中重點即為社工人員進用率。衛福部近期公布各縣市社安網社工...

清明收假仍濕答答 下周三明顯變天

明天清明連假收假日，由於華南雲系通過，明天(6日)仍有水氣，西部山區、東部和恆春半島有局部雨；下周三起鋒面接近，雨區擴大...

清明連假明天收假 國道13地雷路段要避開

明日(4/6)為清明節連續假期收假日，預估國道交通量為111百萬車公里，為平日年平均(92百萬車公里)的1.2倍。其中北...

放高溫假？基隆：應法制化、基北北桃仍以一致決策為主

近期人事行政總處頒布最新版「天然災害停止上班上課作業Q&A」，對於高溫期間是否停班停課仍未正面規範。基隆市政府表示，期待...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。