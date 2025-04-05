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社安網社工進用率全台平均僅87% 新北等5縣市不及85%

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部近期公布各縣市社安網社工人員進用率，六都平均僅85.17%，且全台22縣市人力進用情況差異大，新北市、苗栗縣、基隆市、嘉義縣、連江縣共5縣市，社工進用率未達最低標準85%。本報資料照片
衛福部近期公布各縣市社安網社工人員進用率，六都平均僅85.17%，且全台22縣市人力進用情況差異大，新北市、苗栗縣、基隆市、嘉義縣、連江縣共5縣市，社工進用率未達最低標準85%。本報資料照片

政府推出強化社安會安全網計畫，且每年針對各縣市進行社安網考核，其中重點即為社工人員進用率。衛福部近期公布各縣市社安網社工人員進用率，六都平均僅85.17%，且全台22縣市人力進用情況差異大，新北市、苗栗縣、基隆市、嘉義縣、連江縣共5縣市，社工進用率未達最低標準85%。

據統計，六都社工人員平均進用率為85.17%，依進用率高低分別為高雄市90.1%、台中市89.8%、台南市88.2%、台北市86.3%、桃園市85.6%，新北市為六都最低，僅71%。新北市社會局日前回應，該市案例社工案量占全台6分1，業務負荷高、社工人力需求大，單從進用率來看並不公平，該市進用社工人數為全國次高，達706人。

非六都部分，新竹市社安網社工進用率占比95.7%，南投縣 95.0%，澎湖縣 94.7%，嘉義市 92.6%，屏東縣 92.3%，台東縣 92.1%，金門縣 91.8% 等，均超過9成。新竹縣、雲林縣與花蓮縣為 89.9%，宜蘭縣 86.8%、彰化縣 86.0% ，基隆市 81.5%、苗栗縣 83.3% 。進用率偏低縣市包括嘉義縣 74.9%，連江縣進用率最低，僅 64.0%。

衛福部社家署代理署長周道君表示，社工人力與業務推動高度相關，因此社福考核將社工人員進用率列為重點項目，不過，社安網計畫執行二期，各縣市社工人力已達一定程度，許多進用比率不高的縣市，實際進用人數已很多，衛福部接獲縣市政府反應，將在社安網2.0計畫討論中，研擬不再使用人員進用率作為指標，改以實際業務執行成效為主。

衛福部社工司副司長楊雅嵐說，截至113年底地方政府社工人力「整體進用率」達87%，為鼓勵社工專業久任，強化職涯發展，衛福部持續推動各項措施，強化社會安全網計畫調整社工人員薪資、增置資深社工職位、建立年資晉階、推動社工執業安全措施、規劃辦理層級性訓練課程，提升社工進用及發展久任，縣市政府對於社工招聘均積極努力，整體社工人力呈現成長且穩定趨勢。

工人 社工

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