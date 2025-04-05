社安網社工進用率低、流動率高 學者籲將服務交還民間

強化社會安全網計畫推動8年來，社工界士氣卻因近期剴剴案等社會事件達到低潮，衛福部公布社安網社工人員進用情況，全台聘用率僅87%，且流動率高。台大社工系名譽教授馮燕表示，社安網以高薪吸引人力，把社工人力從民間收回政府行政體系，民間組織難以開枝散葉提供第一線服務，同時政府社工流動率卻居高不下，最好的解決方式，就是調整政府角色，把實務工作交還民間。

馮燕表示，社工界對社安網「不贊成者比贊成多」，台灣民間社福實力累積多年，過去小型化民間組織目標單純，能專注服務不同目標對象如兒少、婦女、長者等，透過社會服務加強家庭功能，讓社會陰暗角落得以明亮，政府角色則是撥款與監督。社安網計畫實施以後，把數十年民間社福力量收回，將經費轉用於聘僱政府社工，「此設計本身就是錯誤。」

社安網社工月薪比政府補助民間方案高，馮燕表示，政府祭出高薪，吸引許多剛畢業年輕社工，「畢竟誰不想每月多年數千元」，卻造成民間組織實力部分癱瘓，且政府體系很難讓社工「專注做好一件事」，還常須面對議員關說等情況，不少社工最終因無法專精提供服務而灰心挫折，最終離開社安網，導致社安網人員流動率高。

馮燕表示，除薪資保障外，制度必須讓社工有成就感、光榮感，才能讓社工長留久任，許多自己的學生畢業後就到社安網工作，卻在社安網待不過三年，主因即是政府體系無法提供足夠成就感，甚至出現外行領導內行情況，為解決此問題，建議政府實施「精兵政策」，把第一線服務交還民間，政府僅聘用少數資深社工，執行督導、監督等事項。

政府不斷祭出加薪政策，盼更多社工投入第一線工作，馮燕表示，拉抬社工整體薪資航行，有助於提升民眾對社工的看法，解決目前社會氛圍對社工「無賞有罰」現況，但政府不可只對社安網社工加薪，考量民間單位募款能力不如政府機關，應同時拉抬民間社工薪資，提升委託社福標案補助，支援民間社福實力發展。