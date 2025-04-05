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天災停班課中央建議地方建機制 新北市府：中央訂統一規範較好
近期人事行政總處頒布最新版「天然災害停止上班上課作業Q&A」，對於高溫期間是否停班停課仍未正面規範。新版停班停課QA僅建議各縣市平時宜建立溝通協調機制，並確實聯繫。新北市府則建議中央訂定統一規範。
針對共同生活圈颱風之停班停課，新版停班停課QA僅建議各縣市「平時宜建立溝通協調機制，並確實聯繫」。
官員強調仍建議共同生活圈各縣市宜有一致性決定，不過仍應尊重各首長的決定。官員坦言各地方首長有時對於放假與否可能有不同見解，過去也出現過不同調的狀況，不過基本精神還是尊重各地方首長的決定。
新北市府發言人李利貞表示，由地方自行決定一定會涉及鄰近縣市是否同步的問題，因此仍建議中央訂定統一規範，參照颱風停班停課做法，授權地方因地制宜。表示北北基桃是共同生活圈，停班課相關事宜都是經溝通討論後宣布。
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