長照結合職能治療 學會拋「職能治療所支援機構模式」

長照3.0將於明年上路，為加強醫療與長照整合，政府設定10分鐘生活圈要讓年長者在10分鐘車程的距離找到所需資源。然而，許多長照機構受到財務、人力限制，難以聘請職能治療師加強「復能」。台灣職能治療學會監事蔡宜蓉建議，職能治療所可以跟長照機構合作，透過支援進駐模式，達到雙贏。

一名失智奶奶住在長照機構，長期有吞嚥困難與情緒困擾，嚴重影響生活品質，後來經過與鄰近職能治療所與語言治療所合作後，大幅改善照顧過程中衝突。齡活長照執行長彭紹宇說，語言治療師調整奶奶的吞嚥技巧，降低嗆咳與噎食風險，職能治療師則訓練照服員使用適當的安撫技巧。

住在住宿機構的陳爺爺，同樣受失智所苦，更有夜間遊走、步態不穩的問題，再跟物理治療師、職能治療師合作後，行動力與情緒漸趨穩定。大心居家職能治療所主任高琪鈞表示，職能治療師調整爺爺日間作息，並搭配懷舊治療與動機促進手法，讓陳爺爺願意參與機構活動；物理治療師則設計步行與下肢強化訓練，改善活動力。

我國高齡人口快速增加，但許多長照機構受限於財務與人力配置，難以聘請完整的專業團隊，導致長者的復能需求無法充分滿足。明年起隨長照3.0上路，加強醫院出院的長者無縫銜接到長照機構，職能治療學會提出「職能治療所支援機構模式」，可減輕機構財務負擔。

蔡宜蓉說，職能治療所支援進駐的模式，可有效解決人力短缺問題、減輕照顧壓力，並提升機構的復能能力、改善長者生活品質。全台已有167家職能治療所，可由職能治療師能提供專業指導，也降低機構自行聘僱專業人員的財務壓力，達到雙贏效果。

然而，目前類似陳爺爺的成功案例，蔡宜蓉指出，多數長照機構仍僅配置護理師、照服員與社工人員，缺乏其他復健專業支持，使許多長者錯失良好的復能機會。