大學同學畢業36年 藝術家張秉正、陳世強首辦雙個展

藝術家張秉正、陳世強，本月10日受中興大學藝術中心邀請，舉辦「境遇」雙個展。他倆人是國立師大美術系的同班同學，畢業後36年未曾斷了連繫，不僅曾共組藝術團體，也都在學校教學，人生有許多交會點。此次首次共同辦展，展出的不僅是兩人個人的藝術創作，他們還都希望觀賞者能從他們相互的作品中觀察到一種「對照」。

張秉正擅長的是水墨、陳世強是油畫，兩人大學畢業後分別取得台南藝術學院造形藝術碩士、美國紐約大學藝術碩士，並分別在新竹關西高中、彰化師範大學教學，兩人的作品都曾獲國立台灣美術館典藏。

張秉正說，這次他兩人分別拿出40幅以上作品辦展，而且他有高中至今的作品，陳世強甚至是國中到現在。而且，兩人都曾歷經台灣解嚴至今的轉變，從他們的作品中，可以看他們歷經這個時代變化的軌跡，不僅他們個人的作品有不同時間和內涵的對照，他們也把兩人的作品在展場中刻意擺設，讓觀賞者從水墨和油畫不同的呈現中產生對照。

兩人的邀請卡也這樣寫著，陳世強從早期的表現主義到後來的類普普風格，畫中帶有某種流動性和速度感。張秉正則從渾重皺法的文人畫風與寓言式的表現體裁，擦染出對外在世界的內在感受，勾繪出如心身翻攪的慾望山水。

張秉正說，他倆共同為畫展取名「境遇」兩字，境代表的環境和時間的變遷，遇則是隨機和不可預知的狀態。歡迎大家從作品中去細細觀察和體會，展期至下個月16日。