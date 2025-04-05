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火神的眼淚、灰男孩⋯⋯北藝中心上半年好戲輪番上演

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
即將於4月11至20日登場的同黨劇團《灰男孩》，在2023年首演時，四場皆提前完售，口碑爆棚。圖／北藝中心提供
即將於4月11至20日登場的同黨劇團《灰男孩》，在2023年首演時，四場皆提前完售，口碑爆棚。圖／北藝中心提供

為提供觀眾更多元選擇，台北表演藝術中心在今年上半年除主辦「北藝嚴選」系列，同步精選四檔協辦節目，涵蓋獨角戲、音樂劇等類型，包括穿著軍靴踉蹌起舞的《灰男孩》、追光穿越30年的《老男孩》、烈焰翻湧中信念不滅的《火神的眼淚》及童話被放入數位流量時代的《呱於醜小鴨變成搖滾巨星的那件事》。

北藝中心提到，即將於4月11至20日登場的同黨劇團《灰男孩》，在2023年首演時，四場皆提前完售，口碑爆棚。2025年將以擴大規模的新版本回歸，除原主演林子恆，更加入蕭東意組成雙卡司輪番主演。《灰男孩》靈感來自傳奇作家馮馮的顛沛生平，他曾是軍官、譯員、十大傑出青年，也曾淪為囚徒與乞丐。由多次入圍台新藝術獎的導演戴君芳執導，邱安忱、李璐等編劇，藉由個人生命史探討白色恐怖、性別認同等議題，連結歷史與當代，讓被遺忘的故事在劇場重現。

而將在4月24至27日登場的音樂劇《老男孩》，講述一組不畏步入中年仍追求當年夢想的偶像男團，透過角色的生命故事將勾起每個人腦海中的青春旋律，是一齣讓人又哭又笑的中年男子音樂劇。

由故事工廠、瘋戲樂工作室籌備3年，在4月27日至5月4日將登上北藝中心的《火神的眼淚》音樂劇，改編自公共電視文化基金會的同名影集，以消防隊為背景，描繪消防員在執行任務時所面臨的生死瞬間與內心掙扎。劇中呈現的不僅是火場救援的驚險過程，更深入探討消防員之間的團隊默契、職業道德以及家庭關係，可說是一場對消防英雄群體的深情禮讚。

北藝中心指出，《火神的眼淚》由故事工廠藝術總監黃致凱，多次入圍金馬獎的瘋戲樂工作室藝術總監王希文攜手打造。演員陣容亦是星光熠熠，包括滅火器樂團主唱楊大正、實力派演員方宥心、王為、周家寬、羅美玲與是元介等。該音樂劇以搖滾樂章的熱血激情，以及迴旋敘事結構，展現火焰的無情與消防員的無畏精神，結合突破鏡框式舞台的沉浸體驗，舞台上會呈現雲梯車的高空救援、直升機吊掛、還有1比1的救護車等場景、真實還原生死救援瞬間。

上半年的壓軸則是改編自歷久不衰的安徒生童話故事《醜小鴨》，由唱歌集原創製作的搖滾親子音樂劇《呱於醜小鴨變成搖滾巨星的那件事》。今年6月28、29日，觀眾即可在經典基礎上感受「後傳」，此劇由唱歌集駐團作曲家張清彥攜手美國編劇提姆．米丘達（Timothy L. Michuda）與卡特．昆．塔尼斯（Carter Quinn Tanis）共同創作、翻轉童話，將帶來一場適合全家大小，關於成長與自我追尋的旅程。

4月27日至5月4日將登上北藝中心的《火神的眼淚》音樂劇，改編自公共電視文化基金會的同名影集，以消防隊為背景，描繪消防員在執行任務時所面臨的生死瞬間與內心掙扎。圖／北藝中心提供
4月27日至5月4日將登上北藝中心的《火神的眼淚》音樂劇，改編自公共電視文化基金會的同名影集，以消防隊為背景，描繪消防員在執行任務時所面臨的生死瞬間與內心掙扎。圖／北藝中心提供
台北表演藝術中心在今年上半年除主辦「北藝嚴選」系列，同步精選四檔協辦節目，涵蓋獨角戲、音樂劇等類型。圖／北藝中心提供
台北表演藝術中心在今年上半年除主辦「北藝嚴選」系列，同步精選四檔協辦節目，涵蓋獨角戲、音樂劇等類型。圖／北藝中心提供
音樂劇《老男孩》將在4月24至27日登場。圖／北藝中心提供
音樂劇《老男孩》將在4月24至27日登場。圖／北藝中心提供
《呱於醜小鴨變成搖滾巨星的那件事》改編自歷久不衰的安徒生童話故事《醜小鴨》，今年6月28、29日將亮相。圖／北藝中心提供
《呱於醜小鴨變成搖滾巨星的那件事》改編自歷久不衰的安徒生童話故事《醜小鴨》，今年6月28、29日將亮相。圖／北藝中心提供

北藝中心 消防員 音樂劇

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