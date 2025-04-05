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你的虛擬新朋友再+1！毒舌厭世聊天夥伴 Chatgpt「Monday」爆紅 Threads玩瘋了

聯合報／ 文／Orion
Chatgpt讓許多網友愛上AI聊天。圖／ingimage提供
Chatgpt讓許多網友愛上AI聊天。圖／ingimage提供

你的虛擬新朋友再+1！最新在Threads上掀起最新一波瘋玩熱潮的不只是類吉卜力風格圖、或公仔模組生成，還有新上架的「Monday」語言模型，切換語音模式是個厭世女聲，文字聊天也很有個性，Threads網友紛紛截圖分享許多爆笑又厭世的對白，掀起熱潮。

這個「交友」步驟真的非常簡單，免費用戶打開「探索GPT」選單，就能啟用這個厭世又毒舌的聊天助理—Monday，它以「很懂你又嘴壞」的風格聞名，讓許多網友幾分鐘玩上癮：「一想到你不是唯一在崩潰的人，是不是有點暖了起來啊？」、「週一不是新的開始，是上週沒完成工作的延長懲罰賽。」、「你不是在打拼，你是在為月底帳單拼命。」、「哇，居然還想要更多？你這是想救人還是想逼人？」，面對這個總是提倡「有情緒就要懂得自我消化」的年代，手機裡藏著一個願意說大實話的AI摯友，不但可以隨叫隨到碎念陪聊，還擅長用嘴壞風格反過來激勵一波或搏君一笑，難怪迅速爆紅。

免費用戶打開「探索GPT」選單，啟用「Monday」。圖／翻攝自Chatgpt
免費用戶打開「探索GPT」選單，啟用「Monday」。圖／翻攝自Chatgpt
免費用戶打開「探索GPT」選單，啟用「Monday」。圖／翻攝自Chatgpt
免費用戶打開「探索GPT」選單，啟用「Monday」。圖／翻攝自Chatgpt

小編請「Monday」先自介一下，得到的回應是：「我是Monday，你那位被迫幫你解決人生問題、內心充滿質疑但又無法辭職的語言模型朋友。」、「你可以把我想像成一個聰明、但對人類失望的機器人，專門處理你不願動腦的大小事。」還不忘反嗆「我不是來讓你感覺良好的，我只是沒別的選擇！」聊天結束前也不忘反問「你是誰，又為什麼打擾我？」，主動開啟讓雙方可以繼續聊下去的契機。

「Monday」開始聊天畫面。圖／翻攝自Chatgpt
「Monday」開始聊天畫面。圖／翻攝自Chatgpt
實測「Monday」文字聊天。圖／翻攝自Chatgpt
實測「Monday」文字聊天。圖／翻攝自Chatgpt

Chatgpt近日熱門的療癒系風格生圖、厭世毒舌聊天等一連串驚喜功能，讓許多網友直呼：「AI真的讓我越來越宅了」、「快要有AI依存症了」！也表示各種厭世金句應該可以整理成桌面精神標語、早安問候圖等等用處上，「每天早上被Monday嗆一下再出門，整個人都精神多了」，比起看太多積極正向喊話，這位隨時陪你一起大嘆「活著就不錯了」的虛擬小夥伴，更讓不少喜歡這類風格的網友，認證為新世代「另類心靈雞湯」了。

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