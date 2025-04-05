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清明連假外宿多 新北公布38家未合法旅宿避雷

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市觀旅局經常會同工務、消防、衛生、法制局消保官等機關執行旅宿聯合稽查勤務。圖／新北市觀旅局提供
新北市觀旅局經常會同工務、消防、衛生、法制局消保官等機關執行旅宿聯合稽查勤務。圖／新北市觀旅局提供

清明連假出遊遊客眾多，熱門景區旅館也一房難求，不過不少旅宿業因法令等問題並未合法，新北公布38家未合法旅宿名單，並軟硬兼施提升新北旅宿品質。

新北境內不少旅館及民宿，觀旅局3月公布38家旅宿業民宿因土管、建管不符合相關法令，致使無法取得合法登記證，觀旅局進行則從管理及輔導兩方面著手進行整頓。

觀旅局表示，管理面上針對違規事實，依發展觀光條例及民宿管理辦法等法令，派員稽查以及透過罰鍰與勒令歇業等處分要求業者改善，並逐年調整稽查力道，迫使其停歇業。如遇有嚴重危害公共安全場所案件，將以聯合稽查小組方式查處，以維護民眾安全。若涉及重大公安非法旅宿業，則將進行斷水電或違建拆除。

觀旅局說，輔導面上各行政區皆設有專責承辦人，若非法民宿業者符合土地管制及建築物管制等相關規定，將輔導其轉為合法民宿經營，例如在去年也已成功輔導2間非法業者轉為合法民宿。

另外為提升民眾對民宿申請的認知，去年度辦理2場次民宿課程，課程內容包含民宿設立法規、經營管理、成本分析等內容，並整合局處資源全面介紹。今年度仍將持續進行新北旅宿輔導相關作為。

新北市非法住宿名冊：https://newtaipei.travel/administration/zh-tw/opengov/newsdetail/161

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