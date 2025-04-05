準備收假！ 蘇花路廊北返車潮恐塞到晚上 地雷路段曝

今天為清明連續假期第3天，目前蘇花路廊全線順暢。公路局說，截至上午10時，蘇花路廊宜蘭往花蓮南向車流量為1808輛、花蓮往宜蘭北向為2186輛；另外在旅行時間方面，於上午10時蘇澳至崇德經蘇花改路段，南下旅行時間約73分，北上旅行時間約76分。

公路局說，依據過往連續假期疏運交通趨勢研判，中午過後崇德地區將開始湧現北返車潮，預估今天北上車流量將近1.47萬輛／日，蘇花路廊沿線北上易壅塞時段預估在下午2時至晚上7時。易壅塞路段包含新澳隧道至蘇花改東澳端、南澳市區、觀音谷風隧道、蘇花改和平端至中仁隧道北口、仁水隧道、崇德路段等。建議用路人及早做好行程規劃，行經上述路段遵守行車秩序循序漸進。

公路局提醒，行車前詳加確認車況再上路，進入蘇花改隧道前，記得打開大燈與警廣FM101.3頻道，注意沿線電子看板與車道管制燈號訊息。此外，連假期間南來北往時切勿疲勞駕駛，如感到精神不濟，建議於適當處所稍作休息，或替換駕駛。