失智爺半夜走動影響生活 職能治療助長照改善人力

失智的陳爺爺在住宿機構接受照顧，因夜間遊走又不穩影響生活，幸有職能治療師專業治療，讓他願意參與活動、調作息。學會建議，職能治療專業復能可助改善機構照顧人力。

步入超高齡化社會，長者照顧成為社會課題。失智長者經常同時有作息不定、肌力不足和情緒不穩等多重問題，造成照顧難度增加，雖然長照機構越來越易尋，然而，許多機構在人力資源配置上仍面臨挑戰，台灣職能治療學會今天透過新聞稿提出「職能治療所支援機構模式」，減輕機構財務負擔。

大心居家職能治療所主任高琪鈞分享，住在住宿機構中的失智長者陳爺爺，因夜間遊走、步態不穩，影響生活品質與安全。幸有職能治療師協助調整日間作息，並搭配懷舊治療與動機促進手法，讓陳爺爺願意參與活動。

同時，物理治療師則設計步行與下肢強化訓練，改善陳爺爺的活動能力。經過一段時間的跨專業合作，陳爺爺的行動力與情緒行為明顯穩定許多。

另名住在某長照機構的失智奶奶，則長期面臨吞嚥困難與情緒困擾，嚴重影響生活品質。齡活長照執行長彭紹宇說明，這間機構與鄰近的職能治療所與語言治療所合作，由語言治療師調整奶奶吞嚥技巧，降低嗆咳與噎食風險；職能治療師則訓練照服員使用適當的安撫技巧，減少奶奶的焦躁不安，減少照護衝突。

職能治療學會透過新聞稿表示，這樣的跨專業合作模式，不僅改善了長者的生活品質，也減輕照顧人員的壓力。但是目前類似的成功案例仍屬少數，多數長照機構仍僅配置護理師、照服員與社工人員，缺乏其他復健專業支持，使許多長者錯失良好的復能機會。

職能治療學會指出，政府推動長照3.0政策強調「醫療與照顧整合」，期望透過10分鐘照顧圈，讓長者能夠就近獲得專業的照護與復能服務；並盼「提升機構量能，落實積極復能」，但目前許多日照中心或住宿機構因財務考量，難以聘請職能治療師等專業人員。

台灣職能治療學會蔡宜蓉監事建議，透過職能治療所支援進駐的模式，可有效解決人力短缺問題，並提升機構的復能能力。目前，全台已有167家職能治療所，若能與長照機構建立合作機制，不僅能提供專業指導，還能降低機構自行聘僱專業人員的財務壓力，達到雙贏效果。