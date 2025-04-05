大巨蛋經濟隱憂？演唱會等消費爭議狂增126% 拓元售票被投訴最多

北市消費爭議不斷，法務局今公布去年受理申訴雖較前年2萬784件略降，仍有1萬9564件，且居全國之冠，占全國總案件數約25%。蝦皮、momo等網購爭議案件最多，增加近3成，藝文表演類爭議大增逾1倍，負責周杰倫演唱會等展演售票的拓元占最多。

法務局分析，去年以「網路電視購物類」爭議最多，「藝文展演類」則重返前5大消費爭議類型，其中以購票帳號遭鎖、表演活動履約爭議、影音串流訂閱制爭議等遭申訴最多；「運輸類」、「線上遊戲類」及「旅遊類」持續上榜。

北市主任消保官楊麗萍表示，案件數排行第一的「網路電視購物類」共4245件，較前年3315件增加930件、增幅為28%；蝦皮購物網站731件最多，其次是momo購物網397件，再者為PChome 24h購物195件，常見爭議原因為商品瑕疵及退換貨等。

楊麗萍指出，排名第二「運輸類」2022件，也較前年1787件多；其中以外送平台904件為大宗，載客運送及貨物運送392件、航空259件、車輛租賃122件。運輸類則是Uber Eats 507件最多，主因包含餐點錯誤、延遲送達、餐點毀損、未成功領餐，又以平台客服等遭訴最多，Foodpanda 378件居次、第三是Uber 78件。

她說，排名第三的「藝文表演類」共1762件，比去年781件增加126%，拓元股份有限公司486件最多，主要爭議是購票帳號遭偵測使用不當程式遭封鎖，其次是得藝室策劃有限公司（TheArtistudio）368件，因去年11月30日在林口體育館舉辦AKMU「演唱會變成見面會」爭議，再來是車庫娛樂股份有限公司190件，與「Magic Hour Premium」自動訂閱扣款有關。

楊麗萍提及第四是「線上遊戲類」1473件，香港商動視暴雪有限公司案量433件，又以「魔獸世界」遭訴最多；其次是遊戲橘子數位科技股份有限公司161件，以「新楓之谷」、「天堂M」及「艾爾之光」遭訴最多；緊接著是台灣大哥大股份有限公司154件，以「VALORANT 特戰英豪」及「英雄聯盟」遭訴最多。

她說，線上遊戲主要申訴爭議原因以帳號遭停權、系統問題及退費爭議等為主。

楊麗萍表示，排名第五為「旅遊類」1306件，較前年1275件略增。最多是KLOOK客路288件，比前年176件大增64%，再者是Agoda 157件、KKday 120件。常見爭議是住宿及旅遊行程取消、使用效期等。