連假尾聲17處省公路易塞 大甲媽遶境路線啟動交通管制

今天是清明連假第3天，返鄉及出遊車潮將湧現，交通部公路局公布省道易壅塞路段，另外，公路局表示，大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動，省道路段將配合縣市警察局視遶境活動行進及交通狀況實施彈性管制人車。今天遶境進香路線部分，台1線176K至193K（台中大肚至彰化市），上午9時15分至晚上9時30分，用路人留意活動周邊交通情形，提早改道行駛。

省道易壅塞路段，包含銜接國道快速公路，有北部台65線銜接國3土城交流道、台64線銜接國3中和交流道；中部台74線銜接國3快官及霧峰交流道；南部台86線銜接國1仁德系統、台86線銜接歸仁交流道、台18線銜接國3中埔交流道等。

主要省道幹道方面，包括台9線蘇花公路、南迴公路、台61線鳳鼻至香山、竹南至玄寶大橋、中彰大橋等路段。觀光景點聯外道路方面，有北部台2線關渡至淡水、萬里至大武崙、台3線大溪、台14甲線清境農場、台21線日月潭、台3線古坑至梅山等路段。

公路局說，建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，避開壅塞的路段及時段。公路局已規畫省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛，可利用幸福公路App、CMS及警廣獲得相關路況與旅行時間資訊。

清明連假疏運期間，公路局已協調客運業者籌備充足運能及視人潮機動增班，並落實人員與車輛安全整備，本次連假亦有國道客運優惠措施，如有旅運需求，建議搭乘公共運輸。