快訊

00929配息0.05元被罵翻！網怒酸「算什麼高股息」：不如買00719B、00694B

林志玲為3歲兒下廚！手作神級便當網讚：根本藝術品

獨／80位「心碎爸媽」向立院陳情 盼虐殺未滿12歲童死刑

聽新聞
0:00 / 0:00

清明連假後期轉溼涼 下周三變天、晚起劇烈降雨再響春雷

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
下周三白天開始鋒面接近，降雨可能開始出現，尤其下周三晚上到下周四有陣雨或雷雨狀況，要多加留意。本報資料照片
下周三白天開始鋒面接近，降雨可能開始出現，尤其下周三晚上到下周四有陣雨或雷雨狀況，要多加留意。本報資料照片

中央氣象署預報員劉沛滕表示，今天受到華南雲系東移影響，北部降雨開始比較明顯，東半部也有局部降雨出現，中部今天也可能有零星降雨，今 天整體來說水氣比較多，建議攜帶雨具備用。後續天氣多少有雲系通過，東半部、西半部山區明天起連續兩三天有零星降雨，甚至北部地區也有零星降雨。

主要的天氣變化會出現在下周三，劉沛滕表示，白天開始鋒面接近，降雨可能開始出現，尤其下周三晚上到下周四有陣雨或雷雨狀況，要多加留意。

劉沛滕表示，今天上午已經有明顯的華南雲系通過台灣上空，局部降雨出現，東半部、恆春半島可能有局部短暫陣雨，甚至中部今天清晨開始陸陸續續零星降雨。大部分華南雲系雲層還滿多的，台灣上空大多是陰天的天氣為主，主要降雨在北部和東半部，中部地區也有零星降雨，各地山區也有降雨情形。

明天華南雲系大部分已經通過，不過，劉沛滕表示，台灣上空雲量還是比較多，有殘存水氣，風向偏東風到東南風，東半部、西半部山區有局部降雨。明天至下周二天氣都是類似配置，都是東風偏東南風，甚至西半部山區局部降雨出現。

未來1周降雨趨勢，劉沛滕表示，下周一、下周二東半部局部降雨為主，西半部山區中午過後可能有局部降雨。下周三白天開始，由於鋒面逐漸接近，天氣慢慢轉變；下周三晚上到下周四鋒面通過，會有比較劇烈的降雨，中部以北可能有明顯短暫陣雨或雷雨，雨勢可能比較大一些，其他地區也有短暫陣雨或雷雨。下周五可能還是受到一些鋒面水氣影響，北部和東半部可能還是有局部降雨。

溫度趨勢，未來1周整體沒有太大變化，劉沛滕表示，今天華南雲系東移，北部有降雨情況，溫度整天偏涼、相對比較低。今天華南雲系通過之後，北部溫度逐漸回升，各地溫度變化不大。主要溫度變化是鋒面通過的時候，主要在下周三晚上到下周四，有一點點降溫，但沒有太明顯的冷空氣下來，溫度在舒適至涼爽之間。

劉沛滕表示，由於這段期間鋒面通過之前，馬祖周日之後可能有局部霧或低雲影響能見度，金門可能下周二晚上開始也有低雲或局部霧出現，往返離島要注意航班資訊。

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

鋒面 雷雨

延伸閱讀

粉絲敲碗火紅熱銷的林聰明沙鍋魚頭杯麵 清明連假回歸上市

中部以北、東部今轉雨 下周鋒面挾雷雨

清明連假尾聲春雨來了 中部以北轉溼涼 下周恐雷雨交加

清明連假第二天陽光露臉 明起北部降雨

相關新聞

不斷更新／清明連假第3天北返車潮激增 國1、國5恐塞到深夜

今天為清明節連續假期第3天，高速公路局表示...

壓力讓大腦進入戰鬥模式！心理治療師籲散步紓壓 選對地點更療癒

近年來，「散步療法」（Walking Therapy）逐漸受到大眾關注。根據日媒「Newsweek Japan」報導，心理治療師Jonathan Hoban在其著作《散步療法：擺脫壓力、不安、憂鬱與壞習慣》（暫譯）中指出，透過散步能有效減少壓力，提升幸福感，甚至有助於改善憂鬱與焦慮。

清明連假後期轉溼涼 下周三變天、晚起劇烈降雨再響春雷

中央氣象署預報員劉沛滕表示，今天受到華南雲系東移影響，北部降雨開始比較明顯，東半部也有局部降雨出現，中部今天也可能有零星...

台14甲線大禹嶺路段車道路面驚見裂縫 單線雙向通行

用路人注意了，公路局表示，台14甲線41.2k大禹嶺路段，昨晚發生路基局部下陷，範圍長約60公尺，下邊坡側的車道路面產生...

26歲男按摩後「半身動不了」確診腦梗死 醫提醒：頸部按摩避開這區域

按摩是許多人享受的項目，惟一旦用力不當，隨時暗藏殺機。近日，在湖南長沙...

大甲媽來了／老信仰年輕化 遶境苦行如何成文化流行？

大甲鎮瀾宮媽祖遶境4月4日晚間起駕，傳承300多年的古老信仰，信徒卻愈來愈年輕。學者與廟方估算，大甲媽的信仰者中，40歲以下年輕人約占三至四成，在傳統宮廟中成功年輕化。每年遶境保守估計超過百萬人參與，其中不乏年輕面孔。 除了世代傳承，廟方刻意打造年輕品牌，如何讓老信仰打中年輕人的心？如何讓傳統信仰成為新時尚？聯合報數位版帶讀者一探究竟。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。