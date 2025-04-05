清明連假後期轉溼涼 下周三變天、晚起劇烈降雨再響春雷

中央氣象署預報員劉沛滕表示，今天受到華南雲系東移影響，北部降雨開始比較明顯，東半部也有局部降雨出現，中部今天也可能有零星降雨，今 天整體來說水氣比較多，建議攜帶雨具備用。後續天氣多少有雲系通過，東半部、西半部山區明天起連續兩三天有零星降雨，甚至北部地區也有零星降雨。

主要的天氣變化會出現在下周三，劉沛滕表示，白天開始鋒面接近，降雨可能開始出現，尤其下周三晚上到下周四有陣雨或雷雨狀況，要多加留意。

劉沛滕表示，今天上午已經有明顯的華南雲系通過台灣上空，局部降雨出現，東半部、恆春半島可能有局部短暫陣雨，甚至中部今天清晨開始陸陸續續零星降雨。大部分華南雲系雲層還滿多的，台灣上空大多是陰天的天氣為主，主要降雨在北部和東半部，中部地區也有零星降雨，各地山區也有降雨情形。

明天華南雲系大部分已經通過，不過，劉沛滕表示，台灣上空雲量還是比較多，有殘存水氣，風向偏東風到東南風，東半部、西半部山區有局部降雨。明天至下周二天氣都是類似配置，都是東風偏東南風，甚至西半部山區局部降雨出現。

未來1周降雨趨勢，劉沛滕表示，下周一、下周二東半部局部降雨為主，西半部山區中午過後可能有局部降雨。下周三白天開始，由於鋒面逐漸接近，天氣慢慢轉變；下周三晚上到下周四鋒面通過，會有比較劇烈的降雨，中部以北可能有明顯短暫陣雨或雷雨，雨勢可能比較大一些，其他地區也有短暫陣雨或雷雨。下周五可能還是受到一些鋒面水氣影響，北部和東半部可能還是有局部降雨。

溫度趨勢，未來1周整體沒有太大變化，劉沛滕表示，今天華南雲系東移，北部有降雨情況，溫度整天偏涼、相對比較低。今天華南雲系通過之後，北部溫度逐漸回升，各地溫度變化不大。主要溫度變化是鋒面通過的時候，主要在下周三晚上到下周四，有一點點降溫，但沒有太明顯的冷空氣下來，溫度在舒適至涼爽之間。