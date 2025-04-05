台14甲線大禹嶺路段車道路面驚見裂縫 單線雙向通行

人生必有風雨，端看個人所遇風雨大小，又如何承受面對。聯合報數位版推出「人生逆轉學」專欄，邀請各行各業知名人士分享他們曾遇的人生逆境，看他們曾流過的淚，又如何在黑暗中找光亮，把風雨化甘霖。歡迎訂閱。 丘愛芝曾因失戀以為自己像被裁定不符女同志標準，世界不容許自己被愛，只能在黑洞裡不斷往下掉。受訪這天，丘愛芝站在當年曾想跳下去的陽台，如今她不再被限制在性別分類格子裡，不需要任何性別標籤，她就是完整一切，「I'm all」。 ★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

2025-04-05 08:00