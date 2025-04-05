台14甲線大禹嶺路段車道路面驚見裂縫 單線雙向通行
用路人注意了，公路局表示，台14甲線41.2k大禹嶺路段，昨晚發生路基局部下陷，範圍長約60公尺，下邊坡側的車道路面產生裂縫。公路局東區養護工程分局太魯閣工務段昨晚8時許接獲通報後，立即派員攜帶交維警示設施前往現場，完成單線雙向交維警示設施。今天上午進行勘查現場空拍邊坡狀況，並就路面裂縫處灌漿填補避免地表水滲入。
至於發生原因，公路局說，經研判本次災害可能因近日山區降雨所致，用路人行經該路段放慢速度，小心通行。
公路局說，行駛山區道路，出發前建議充分掌握沿線交通狀況，並考量沿途管制措施，適當規畫行程且宜有備案。應用公路局智慧化省道即時資訊服務網（ https://168.thb.gov.tw ），或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。
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