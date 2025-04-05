清明連假後期好天氣掰了！降雨又轉涼 下周雨勢恐更猛烈

連續4天的清明連續假期進入後半段，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，隨著華南雲雨帶東移影響，原本穩定的好天氣也開始改變，中北部、東北部、東部有短暫陣雨，南部及東南部地區也有局部短暫陣雨，整體雨勢不大，但是下雨的機會較高。

雲量增多之後，雖然沒有明顯的冷空氣移入，吳聖宇說，不過在雲量偏多又伴隨降雨、底層溼度提高等現象影響下，溫度也將有轉涼的情況。

今天華南雲雨帶的水氣較多，影響的情況比較明顯，吳聖宇表示，中部以北到宜蘭、花蓮一帶有短暫陣雨，平地大致為小雨、飄雨的天氣，山區受地形抬升，降雨的情況可能比平地稍微明顯一些，但整體雨量都不大，外出要記得帶雨具。

吳聖宇表示，南部及台東一帶受影響較小，雲量偏多，偶爾有局部短暫陣雨機會，山區下雨的可能性比平地要來得高一些。

溫度轉涼，吳聖宇表示，北台灣的感受較為顯著，白天高溫19至21度，中部及花東地區高溫23至26度，南部高溫仍有27至29度。今晚到明天清晨，中北部、東北部空曠地區低溫有機會降到14至16度，南部及花東空曠地區低溫16至18度，中南部預估的溫差較為明顯，早出晚歸仍要注意。

吳聖宇表示，明天華南雲雨帶水氣較多的區域，向東移到台灣以東海面，台灣上空水氣會比今天來得少，底層為偏東到東北風，降雨的區域會縮減到迎風面的東半部地區為主，西半部地區轉為多雲或陰天氣。

各地白天的溫度跟今天類似或略為回升，吳聖宇表示，北部、東北部白天高溫21至23度，中部及花東地區高溫24至27度，南部高溫28至30度。夜晚到下周一清晨在中北部、東北部空曠地區低溫14至16度，南部及花東空曠地區低溫16至18度，日夜溫差較明顯。

吳聖宇表示，下周一、周二台灣附近底層維持偏東風環境，中層則有短波淺槽在台灣北方海面通過，由於短波槽較淺強度有限，雖然持續會有華南雲雨帶東移的機會。但是預報資料看起來水氣並不多，北部、東半部的雲量較多且厚，有局部短暫陣雨機會，中南部大致為多雲時陰，偶爾有陽光露臉。

溫度方面，吳聖宇表示，下周一、周二北部、東北部白天高溫24至26度，中部及花東地區高溫26至28度，南部高溫可來到30度或以上，夜晚到隔天清晨在中部以北到東北部空曠地區低溫15至17度，較有涼意。

下周三、周四有另一個中層短波槽從華南向東移出，吳聖宇表示，這次的短波槽比較明顯一些，也會伴隨台灣東北方海面有低壓、鋒面生成。在有鋒面通過的情況下，中部以北到東半部降雨較為增多，有短暫陣雨並且有雷雨發生的可能性。南部地區也會有局部短暫陣雨，受影響的情況相對比較小一些。

吳聖宇表示，幸好鋒面後仍然沒有明顯的冷空氣影響，北部、東北部白天高溫24至26度，中部及花東地區高溫26至28度，南部高溫仍有28至30度或以上，夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區的低溫大約16至18度間。

下周五、周六另一鋒面逐漸在大陸華南建立，吳聖宇表示，台灣位於鋒面前方，從偏東風慢慢轉為偏南到西南風，可能持續會有鋒面前方的華南雲雨帶東移影響台灣，各地雲量仍偏多，並且有局部短暫陣雨，下周六的水氣較多，降雨也可能會比下周五來得明顯。

吳聖宇表示，13日華南內陸的鋒面東移出來通過台灣上空，各地降雨又會明顯增加，並且有雷雨或是局部較大雨勢發生的機會。因為預報的時間尚久，鋒面通過台灣的時間以及降雨影響程度都還有待觀察。溫度方面變化還是不大，鋒面後看起來同樣沒有明顯的冷空氣伴隨南下的預測。

吳聖宇說，整體來看，從今天開始一直到下周，台灣附近陸續會受到華南雲雨帶以及鋒面系統的影響，天氣多變而且變動性較大，降雨機會整體較高，如果鋒面影響較明顯還可能有雷雨發生機會，但是預報的掌握度較差，需要隨時更新最新的天氣預報訊息。

短時間內沒有比較明顯的冷空氣影響機會，吳聖宇表示，因此未來7至10天內大致維持北東部舒適到稍涼、中南部舒適到溫暖的溫度分布情況。愈往南會愈溫暖，日夜溫差的變化則還是會比較大一些。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。